Επικό μπέρδεμα του Νίκου Μουρατίδη στο J2US με τον Steve Provis και τη Μαίρη Βυτινάρος

Για ένα ακόμα Σαββατόβραδο (21.03.2026) ήρθε το «J2US» με τον Νίκο Κοκλώνη. Μάλιστα, αυτή τη φορά στην καρέκλα του guest κριτή του τηλεοπτικού σόου του Open κάθισε ο Νίκος Μουρατίδης.

Ο Νίκος Μουρατίδης, ωστόσο, έμελλε να… μπερδέψει τους ρόλους σε ένα ζευγάρι και να «περάσει» τη διαγωνιζόμενη για coach και τον coach για διαγωνιζόμενο του «J2US».

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Μαίρη Βυτινάρος με τον Steve Provis ολοκλήρωσαν τη νέα σκηνική τους προσπάθεια, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας πήρε τον λόγο προκειμένου να κάνει τη δική του κριτική στο ζευγάρι.

«Να σου πω, Steve, στις πρόβες πώς είναι η Μαίρη;», αναρωτήθηκε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης για να αποκριθεί, με χιούμορ, ο νεαρός τραγουδιστής πως «είναι η coach, βασικά» και να ακολουθήσει μία σύντομη, πλην ιδιαίτερη, στιχομυθία ανάμεσα τους.

Ν.Μ.: Ναι, πως είναι;

S.P.: Είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.

Ν.Μ.: Εννοώ, σε συμβουλεύει κανονικά;

S.P.: Κανονικότατα.

Ν.Μ.: Ωραία.

«Θέλω να μαθαίνω, θέλω να κάνουμε πρόβες», έσπευσε τότε να τονίσει η Μαίρη Βυτινάρος για να συμπληρώσει ο παρτενέρ της, «ναι, είναι εκεί. Ρωτάει πάρα πολύ. Δίνει το 100% της».

«Μαίρη, ήσουν πάρα πολύ καλή και δεν πιστεύω ότι πρέπει να ”καταναλώνεις” αυτά που έχει ”καταναλώσει” η Amy Winehouse για να πεις αυτό το τραγούδι. Το είπες μια χαρά. Εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος και με τους δυο σας και μπράβο», υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Νίκος Μουρατίδης για να ενημερωθεί, τότε, για τους ρόλους του γοητευτικού ζευγαριού.

 

«Α, δεν ήξερα ότι είναι coach η Μαίρη», αναφώνησε ο guest κριτής του «J2US» για να του εξηγήσει ο Νίκος Κοκλώνης πως «δεν είναι η coach η Μαίρη, ο Steve είναι ο coach».

«Αυτή είναι η επιτυχία», επισήμανε, με χαμόγελο, ο Stece Provis με τον Νίκο Μουρατίδη να δηλώνει χαρακτηριστικά… «βρε, πρόσεξε εσύ μην ανέβω πάνω και σε πλακώσω».

