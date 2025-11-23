Ετεοκλής Παύλου για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Η συγγνώμη ήταν στα πλαίσια της παρατήρησης που του έγινε»

Για τα «γαλλικά» που είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στον αέρα του ΣΚΑΪ, απάντησε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Θεωρώ ότι ήταν περισσότερο συγγνώμη στα πλαίσια της παρατήρησης που του έγινε, ότι ζήτα συγγνώμη», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου, για τα όσα ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής της εκπομπής θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μετά το περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, όταν στον αέρα της εκπομπής ακούστηκαν κατά λάθος μερικές «γαλλικές» φράσεις του, οι οποίες προκάλεσαν αμηχανία.

«Καλό μεσημέρι όπου… υπάρχει Ελλάδα! Χθες βρεθήκαμε παρεούλα στη Βυτίνα, περάσαμε πολύ όμορφα, αλλά δεν ήταν μια απλή εκπομπή, ήταν απόλαυση! Όλα πήγαν κατ’ ευχήν», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, φανερά θέλοντας να διατηρήσει το ελαφρύ κλίμα που χαρακτηρίζει την εκπομπή. Ωστόσο, λίγο αργότερα μπήκε κατευθείαν στο θέμα.

«Μην κρυβόμαστε, σχεδόν όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Πέρα από τα μικρά τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν, υπήρξε και το φινάλε με κάποια “γαλλικά” δικά μου, τα οποία ζητώ συγγνώμη που ακούστηκαν στον αέρα. Ήταν δικό μου λάθος, τραγικό!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε: «Κι επειδή και στο συγγνώμη του, είπε στο τέλος ότι δεν θα ξαναμιλήσει μέχρι να πάει σπίτι του, το πήρα ως ένα υπονοούμενο ότι δεν ήταν δική του ευθύνη καθαρά».

Ο Ετεοκλής Παύλου είχε αναφερθεί και προ ημερών στο ίδιο θέμα, όταν και πάλι είχε κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος.