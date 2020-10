To The Voice επέστρεψε κι απόψε για να αναζητήσει την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος ανέβηκε στην σκηνή του The Voice και τραγούδησε άρτια το Ζήσε ... Διαβάστε περισσότερα