Eurovision 2026: Akylas, Marseaux και Evangelia στον τελικό του «Sing for Greece»

Οι 7 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον α' ημιτελικό
Akylas
O Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νέοι φιλόδοξοι καλλιτέχνες διεκδίκησαν μία θέση στην Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας και απόψε, Τετάρτη (11.02.2026). Επτά από αυτούς κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο ελληνικό τελικό. Όλα τα φαβορί πήραν το πολυπόθητο «εισιτήριο». 

00:11 | 12.02.2026
Ο πρώτος ημιτελικός ολοκληρώθηκε

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποχαιρέτησε το κοινό, την Παρασκευή θα ακολουθήσει ο β' ημιτελικός.

Καλό βράδυ από το newsit.gr.

23:44 | 11.02.2026
Η σειρά που θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον ελληνικό τελικό

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά, έγινε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον μεγάλο ελληνικό τελικό. 

Η Rosanna Mailan κληρώθηκε στην 9ηθέση, την οποία και ήθελε.

Η Stefi στην 8η θέση και η Evangelia στη 10η θέση.

Έπειτα η Marseaux επέλεξε την 5η θέση.

Αμέσως μετά έγινε μία διακοπή και ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε το «χρόνια πολλά» στον Akyla για τα γενέθλιά του, μαζί με τους υπόλοιπους 6 που προκρίθηκαν.

«Είναι σαν ψέμα αυτό που ζω», είπε ο Akylas και επέλεξε τη θέση 12 στην κλήρωση.

Η Alexandra Sieti κληρώθηκε στην 14η θέση.

Τέλος, ο Stylianos κληρώθηκε στην 1η θέση και ζήτησε να... αλλάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου!

23:28 | 11.02.2026
Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

Η Μπέττυ Μαγγίρα πήρε τον φάκελο με τα αποτελέσματα και με τρεμάμενο χέρι, ανακοίνωσε τα 7 τραγούδια που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Το πρώτο εισιτήριο πήρε το τραγούδι «Άλμα» με τη Rosanna Mailan.

Αμέσως μετά το τραγούδι που προκρίθηκε ήταν το «Europa» της Stefi.

Ακολούθησε το «Paréa» με την Evangelia και το «Χάνομαι», με τη Marseaux.

Έπειτα στον τελικό πέρασε το κομμάτι «Ferto» του Akyla και το «The Other Side», της Alexandra Sieti.

Τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό πήρε το τραγούδι «You & I», με τον Styliano.

23:03 | 11.02.2026
Η Klavdia ερμήνευσε το «Ηeroes»

Η Klavdia ανέβηκε ξανά στη σκηνή, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Heroes» του Μονς Σέλμερλεβ, που κέρδισε τη Eurovision του 2015, εκπροσωπώντας τη Σουηδία.

Έπειτα είπε το τραγούδι της «Άνεμος».

Αμέσως μετά ερμήνευσε το κομμάτι «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1992 στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. 

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους», είπε η νεαρή καλλιτέχνιδα και αντάλλαξαν κομπλιμέντα με τους τρεις παρουσιαστές.

«Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε η Klavdia για τη δική της συμμετοχή στη Eurovision.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είπε ότι θα ξαναπήγαινε στον διαγωνισμό ακόμα μία φορά, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της ως μάθημα.

Τόνισε δε ότι στον ελληνικό τελικό είχε περισσότερο άγχος από ότι στη Eurovision.

23:01 | 11.02.2026
Οι γραμμές έκλεισαν

Έπειτα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν οι γραμμές και οι παρουσιαστές μέτρησαν μαζί με τους διαγωνιζόμενους αντίστροφα από το 10 έως το 1.

22:59 | 11.02.2026
Αγωνία για το αποτέλεσμα

«Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική εδώ στο πλατό», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα, δίνοντας... πάσα στον Γιώργο Καπουτζίδη που συνομίλησε ξανά με τους 14 υποψηφίους, αναζητώντας ένα... κινητό. 

Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι παραδέχτηκαν ότι έχουν αγωνία και ανυπομονησία. 

22:49 | 11.02.2026
Η Klavdia ξανά στη σκηνή

Αμέσως μετά από μία μικρή υπενθύμιση των 14 τραγουδιών οι παρουσιαστές προλόγισαν την Klavdia, η οποία θα εμφανιστεί και πάλι στο stage.

22:42 | 11.02.2026
Άνοιξαν οι γραμμές

Οι γραμμές άνοιξαν και θα μείνουν ανοιχτές για 20 λεπτά.

22:33 | 11.02.2026
Η ώρα της ψηφοφορίας

Η Μπέττυ Μαγγίρα ενημέρωσε το κοινό τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ψηφίσει.

Όπως ανέφερε εντός κι εκτός Ελλάδας, μπορούν να ψηφίσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote και με SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.

Τόνισε μάλιστα ότι μπορούν να στείλουν μέχρι 10 SMS.

22:31 | 11.02.2026
Το διαγωνιστικό μέρος έκλεισε με την Spheyiaa

Τελευταία στο stage ανέβηκε η Spheyiaa τραγουδώντας το κομμάτι της με τίτλο «Χίλια Κομμάτια», ολοκληρώνοντας όλες τις εμφανίσεις των τραγουδιστών του α' ημιτελικού.

22:26 | 11.02.2026
Προτελευταίος στο stage ο Stylianos

Ο 29χρονος Stylianos ανέβηκε στη σκηνή του α' ημιτελικού αμέσως μετά, ερμηνεύοντας το δικό του τραγούδι που είχε τίτλο «You & I».

22:19 | 11.02.2026
Οι Dinamiss στη σκηνή του α' ημιτελικού

Οι αδελφές Dinamiss, που προσπάθησαν και πέρσι να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision, ανέβηκαν ξανά στο stage και ξεσήκωσαν το κοινό με το κομμάτι «Chaos». 

Οι Dinamiss / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
22:13 | 11.02.2026
O Revery ερμήνευσε το δικό του τραγούδι

Στη συνέχεια, ο νεαρός τραγουδιστής Revery εμφανίστηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το δικό του τραγούδι, που ήταν μια μπαλάντα με τίτλο «The Songwriter».

22:10 | 11.02.2026
Έπειτα ήρθε η σειρά της Stefi

Η νεαρή τραγουδίστρια Stefi έπαιξε μπιρίμπα με τους παρουσιαστές στο βιντεάκι που την προλόγιζε και αμέσως μετά ανέβηκε στο stage, ερμηνεύοντας «Europa».

22:07 | 11.02.2026
Η Rosanna Mailan τραγούδησε «Άλμα»

Έπειτα ήρθε η σειρά της Rosanna Mailan, η οποία τραγούδησε το κομμάτι της «Άλμα», εντυπωσιάζοντας με τον χορό και τη σκηνική της παρουσία.

22:01 | 11.02.2026
Η Marseaux εντυπωσίασε στη σκηνή του α' ημιτελικό

Το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε με τη Marseaux, που βγήκε στο stage με το κομμάτι «Χάνομαι». 

Η Marseaux / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
21:50 | 11.02.2026
Η συζήτηση με τους παρουσιαστές

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα διάλλειμα στο διαγωνιστικό μέρος και οι τρεις παρουσιαστές, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά συζήτησαν με τους 7 τραγουδιστές που εμφανίστηκαν ήδη και ερμήνευσαν τα τραγούδια τους στη σκηνή.

21:47 | 11.02.2026
Έπειτα ήρθε η σειρά της Niya

Tη μπαλάντα Slipping Away» ερμήνευσε στη συνέχεια η Niya.

21:40 | 11.02.2026
Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ζήτησε «2nd Chance»

«2nd Chance» ερμήνευσε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ανεβαίνοντας στη σκηνή της ΕΡΤ και ελπίζοντας να ξεχωρίσει. 

21:38 | 11.02.2026
«Paréa» με την Evangelia

Αμέσως μετά η Evangelia είπε το δικό της κομμάτι με τίτλο «Paréa».

21:32 | 11.02.2026
Τέταρτος στη σκηνή ο Akylas

Μετά το δικό του βίντεο, το μεγάλο φαβορί του ελληνικού τελικού ερμήνευσε «Ferto».

Ο Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
21:27 | 11.02.2026
Ακολούθησε η Desi G

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, μετά την προβολή του δικού της χιουμοριστικού βίντεο, τραγούδησε το «Aphrodite».

21:23 | 11.02.2026
Στη σκηνή ο The Astrolabe

O The Astrolabe είπε το κομμάτι του με τίτλο «Drop It».

21:19 | 11.02.2026
Πρώτη στη σκηνή η Alexandra Sieti

Μετά την προβολή ενός σύντομου βίντεο με τους παρουσιαστές και την Alexandra Sieti, η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε «The Other Side». 

21:18 | 11.02.2026
Ξεκίνησε το διαγωνιστικό κομμάτι

Οι τρεις παρουσιαστές έδωσαν... πάσα για να αρχίσει το διαγωνιστικό κομμάτι

21:16 | 11.02.2026
Τα views των τραγουδιών

Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι 7.729.019 εκατομμύρια views έχουν μέχρι και σήμερα τα τραγούδια των 28 συμμετεχόντων.

21:15 | 11.02.2026

Αμέσως μετά οι τρεις παρουσιαστές εξήγησαν πώς θα ψηφίσει το κοινό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και τα γαλλικά. 

21:11 | 11.02.2026

«Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα», άρχισε να λέει ο Γιώργος Καπουτζίδης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει χωριστεί σε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα πρόσθεσε ότι το κάθε πρόγραμμα θα κρατήσει δύο ώρες.

21:08 | 11.02.2026
To «καλησπέρα» των παρουσιαστών

Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά βγήκαν στη σκηνή.

«Καλησπέρα Ελλάδα, καλωσήρθατε», είπε η πρώτη και τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια και οι συμπαρουσιαστές της. 

21:04 | 11.02.2026
Το ποτ πουρί με διαχρονικά κομμάτια

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι είπαν τα κομμάτια «Auto stop», «S. A. G. A. P. O», «Secret Combination», «OPA» και «My Number One».

21:00 | 11.02.2026
Η Κlavdia άνοιξε το πρόγραμμα

Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε την «Αστερομάτα» που είχε βγει 6η στην περσινή Eurovision

21:00 | 11.02.2026
Good Job Nicky
21:00 | 11.02.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθούσουμε τον α' ημιτελικό του «Sing for Greece», που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Τα 28 υποψήφια τραγούδια έχουν γίνει γνωστά εδώ και μέρες και κάποια από αυτά έχουν ξεχωρίσει.

 

