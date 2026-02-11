Eurovision 2026: Akylas, Marseaux και Evangelia στον τελικό του «Sing for Greece»

Νέοι φιλόδοξοι καλλιτέχνες διεκδίκησαν μία θέση στην Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας και απόψε, Τετάρτη (11.02.2026). Επτά από αυτούς κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο ελληνικό τελικό. Όλα τα φαβορί πήραν το πολυπόθητο «εισιτήριο».
Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποχαιρέτησε το κοινό, την Παρασκευή θα ακολουθήσει ο β' ημιτελικός.
Καλό βράδυ από το newsit.gr.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά, έγινε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον μεγάλο ελληνικό τελικό.
Η Rosanna Mailan κληρώθηκε στην 9ηθέση, την οποία και ήθελε.
Η Stefi στην 8η θέση και η Evangelia στη 10η θέση.
Έπειτα η Marseaux επέλεξε την 5η θέση.
Αμέσως μετά έγινε μία διακοπή και ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε το «χρόνια πολλά» στον Akyla για τα γενέθλιά του, μαζί με τους υπόλοιπους 6 που προκρίθηκαν.
«Είναι σαν ψέμα αυτό που ζω», είπε ο Akylas και επέλεξε τη θέση 12 στην κλήρωση.
Η Alexandra Sieti κληρώθηκε στην 14η θέση.
Τέλος, ο Stylianos κληρώθηκε στην 1η θέση και ζήτησε να... αλλάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου!
Η Μπέττυ Μαγγίρα πήρε τον φάκελο με τα αποτελέσματα και με τρεμάμενο χέρι, ανακοίνωσε τα 7 τραγούδια που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
Το πρώτο εισιτήριο πήρε το τραγούδι «Άλμα» με τη Rosanna Mailan.
Αμέσως μετά το τραγούδι που προκρίθηκε ήταν το «Europa» της Stefi.
Ακολούθησε το «Paréa» με την Evangelia και το «Χάνομαι», με τη Marseaux.
Έπειτα στον τελικό πέρασε το κομμάτι «Ferto» του Akyla και το «The Other Side», της Alexandra Sieti.
Τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό πήρε το τραγούδι «You & I», με τον Styliano.
Η Klavdia ανέβηκε ξανά στη σκηνή, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Heroes» του Μονς Σέλμερλεβ, που κέρδισε τη Eurovision του 2015, εκπροσωπώντας τη Σουηδία.
Έπειτα είπε το τραγούδι της «Άνεμος».
Αμέσως μετά ερμήνευσε το κομμάτι «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1992 στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού.
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους», είπε η νεαρή καλλιτέχνιδα και αντάλλαξαν κομπλιμέντα με τους τρεις παρουσιαστές.
«Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε η Klavdia για τη δική της συμμετοχή στη Eurovision.
Μάλιστα, η τραγουδίστρια είπε ότι θα ξαναπήγαινε στον διαγωνισμό ακόμα μία φορά, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της ως μάθημα.
Τόνισε δε ότι στον ελληνικό τελικό είχε περισσότερο άγχος από ότι στη Eurovision.
Έπειτα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν οι γραμμές και οι παρουσιαστές μέτρησαν μαζί με τους διαγωνιζόμενους αντίστροφα από το 10 έως το 1.
«Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική εδώ στο πλατό», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα, δίνοντας... πάσα στον Γιώργο Καπουτζίδη που συνομίλησε ξανά με τους 14 υποψηφίους, αναζητώντας ένα... κινητό.
Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι παραδέχτηκαν ότι έχουν αγωνία και ανυπομονησία.
Αμέσως μετά από μία μικρή υπενθύμιση των 14 τραγουδιών οι παρουσιαστές προλόγισαν την Klavdia, η οποία θα εμφανιστεί και πάλι στο stage.
Οι γραμμές άνοιξαν και θα μείνουν ανοιχτές για 20 λεπτά.
Η Μπέττυ Μαγγίρα ενημέρωσε το κοινό τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ψηφίσει.
Όπως ανέφερε εντός κι εκτός Ελλάδας, μπορούν να ψηφίσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote και με SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.
Τόνισε μάλιστα ότι μπορούν να στείλουν μέχρι 10 SMS.
Τελευταία στο stage ανέβηκε η Spheyiaa τραγουδώντας το κομμάτι της με τίτλο «Χίλια Κομμάτια», ολοκληρώνοντας όλες τις εμφανίσεις των τραγουδιστών του α' ημιτελικού.
Ο 29χρονος Stylianos ανέβηκε στη σκηνή του α' ημιτελικού αμέσως μετά, ερμηνεύοντας το δικό του τραγούδι που είχε τίτλο «You & I».
Οι αδελφές Dinamiss, που προσπάθησαν και πέρσι να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision, ανέβηκαν ξανά στο stage και ξεσήκωσαν το κοινό με το κομμάτι «Chaos».
Στη συνέχεια, ο νεαρός τραγουδιστής Revery εμφανίστηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το δικό του τραγούδι, που ήταν μια μπαλάντα με τίτλο «The Songwriter».
Η νεαρή τραγουδίστρια Stefi έπαιξε μπιρίμπα με τους παρουσιαστές στο βιντεάκι που την προλόγιζε και αμέσως μετά ανέβηκε στο stage, ερμηνεύοντας «Europa».
Έπειτα ήρθε η σειρά της Rosanna Mailan, η οποία τραγούδησε το κομμάτι της «Άλμα», εντυπωσιάζοντας με τον χορό και τη σκηνική της παρουσία.
Το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε με τη Marseaux, που βγήκε στο stage με το κομμάτι «Χάνομαι».
Αμέσως μετά ακολούθησε ένα διάλλειμα στο διαγωνιστικό μέρος και οι τρεις παρουσιαστές, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά συζήτησαν με τους 7 τραγουδιστές που εμφανίστηκαν ήδη και ερμήνευσαν τα τραγούδια τους στη σκηνή.
Tη μπαλάντα Slipping Away» ερμήνευσε στη συνέχεια η Niya.
«2nd Chance» ερμήνευσε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ανεβαίνοντας στη σκηνή της ΕΡΤ και ελπίζοντας να ξεχωρίσει.
Αμέσως μετά η Evangelia είπε το δικό της κομμάτι με τίτλο «Paréa».
Μετά το δικό του βίντεο, το μεγάλο φαβορί του ελληνικού τελικού ερμήνευσε «Ferto».
Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, μετά την προβολή του δικού της χιουμοριστικού βίντεο, τραγούδησε το «Aphrodite».
O The Astrolabe είπε το κομμάτι του με τίτλο «Drop It».
Μετά την προβολή ενός σύντομου βίντεο με τους παρουσιαστές και την Alexandra Sieti, η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε «The Other Side».
Οι τρεις παρουσιαστές έδωσαν... πάσα για να αρχίσει το διαγωνιστικό κομμάτι
Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι 7.729.019 εκατομμύρια views έχουν μέχρι και σήμερα τα τραγούδια των 28 συμμετεχόντων.
Αμέσως μετά οι τρεις παρουσιαστές εξήγησαν πώς θα ψηφίσει το κοινό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και τα γαλλικά.
«Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα», άρχισε να λέει ο Γιώργος Καπουτζίδης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει χωριστεί σε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.
Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα πρόσθεσε ότι το κάθε πρόγραμμα θα κρατήσει δύο ώρες.
Έπειτα ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά βγήκαν στη σκηνή.
«Καλησπέρα Ελλάδα, καλωσήρθατε», είπε η πρώτη και τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια και οι συμπαρουσιαστές της.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι είπαν τα κομμάτια «Auto stop», «S. A. G. A. P. O», «Secret Combination», «OPA» και «My Number One».
Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε την «Αστερομάτα» που είχε βγει 6η στην περσινή Eurovision
Μαζί θα παρακολουθούσουμε τον α' ημιτελικό του «Sing for Greece», που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.
Τα 28 υποψήφια τραγούδια έχουν γίνει γνωστά εδώ και μέρες και κάποια από αυτά έχουν ξεχωρίσει.