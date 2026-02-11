Eurovision 2026: Akylas, Marseaux και Evangelia στον τελικό του «Sing for Greece»

Η σειρά που θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον ελληνικό τελικό

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά, έγινε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον μεγάλο ελληνικό τελικό.

Η Rosanna Mailan κληρώθηκε στην 9ηθέση, την οποία και ήθελε.

Η Stefi στην 8η θέση και η Evangelia στη 10η θέση.

Έπειτα η Marseaux επέλεξε την 5η θέση.

Αμέσως μετά έγινε μία διακοπή και ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε το «χρόνια πολλά» στον Akyla για τα γενέθλιά του, μαζί με τους υπόλοιπους 6 που προκρίθηκαν.

«Είναι σαν ψέμα αυτό που ζω», είπε ο Akylas και επέλεξε τη θέση 12 στην κλήρωση.

Η Alexandra Sieti κληρώθηκε στην 14η θέση.

Τέλος, ο Stylianos κληρώθηκε στην 1η θέση και ζήτησε να... αλλάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου!