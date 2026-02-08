Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού

Σε μερικές ημέρες, οι φιλόδοξοι καλλιτέχνες που ονειρεύονται να εκπροσωπήσουν φέτος τη χώρα μας στον δημοφιλή διαγωνισμό της Eurovision θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό φωνητικά. Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός.

O Good job Nicky, που βγαίνει δεύτερος στα στοιχήματα για τη νίκη, θα διαγωνιστεί σε αυτόν τον ημιτελικό με το κομμάτι «Dark Side of the Moon» μαζί άλλους 13 νεαρούς τραγουδιστές, ελπίζοντας να καταφέρουν να φτάσουν τον Μάιο ως το Wiener Stadthalle της Βιέννης, όπου θα διεξαχθεί η φετινή Eurovision.

Η ΕΡΤ έχει διοργανώσει τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού

1. «Agapi», Rikki

2. «Back in the game», Garvin

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μarika

5. «Mad about it», D3lta

6. «Αστείο», Zaf

7. «No More Drama», Κianna

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», Tianora

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», Basilica

12. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

13. «Bulletproof», Koza Mostra

14. «Sabotage!», leroybroughtflowers

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.