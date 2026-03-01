Eurovision 2026 – Akylas: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Ο Akylas ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Το νέο οπτικοακουστικό υλικό αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα, ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικής συμμετοχής ενόψει του διαγωνισμού.

Ο νεαρός καλλιτέχνης Akylas, που μέσα σε λίγους μήνες είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά, συγκαταλέγεται ήδη στα δυνατά ονόματα της Eurovision 2026, καθώς το τραγούδι του ξεχώρισε από νωρίς και τον οδήγησε στην πρώτη θέση του εθνικού τελικού.

Πλάνα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ για τη Eurovision, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το αποτέλεσμα που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

«Τρεις μήνες πριν περίπου ήμουν στην Καπνικαρέα και τραγουδούσα για να πληρώσω τις ανάγκες μου και να βγάλω τα προς το ζην μου και σήμερα φωτογραφίζομαι στο ίδιο μέρος ως εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision. Είναι κάτι που με συγκινεί πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος. Ανυπομονώ να προσπαθήσουμε και να το φέρουμε ξανά στην Ελλάδα», είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο Akylas.