Eurovision 2026: «Δεν θα “πνίξουμε” αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, ούτε θα απαγορεύσουμε την παλαιστινιακή σημαία» λέει η αυστριακή ORF

Άρση της απαγόρευσης της παλαιστινιακής σημαίας στην Eurovision 2026, ανακοίνωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ORF της Αυστρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος διαγωνισμός τραγουδιού τον ερχόμενο Μάιο.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστρίας που θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, η αυστριακή ORF, δεν θα απαγορεύσει την παλαιστινιακή σημαία στους θεατές ούτε θα «πνίξει» αποδοκιμασίες κατά την εκτέλεση του τραγουδιού του Ισραήλ, όπως συνέβη σε προηγούμενους διαγωνισμούς, δήλωσαν σήμερα (16.12.2025) οι διοργανωτές.

Ο 70ός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί τον Μάιο θα έχει μόνο 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003, καθώς πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένων εκείνων της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας είπαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Αυτό που είναι συνήθως μια γιορτή για την εθνική ποικιλομορφία και τη μουσική ποπ ενεπλάκη στη διπλωματική διαμάχη, με εκείνους που απέχουν να λένε ότι θα ήταν ανήθικο να συμμετάσχουν με δεδομένο τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στο πλαίσιο των ισραηλινών αντιποίνων για την επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς.

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, αν συνάδουν με τον νόμο, αν έχουν συγκεκριμένη μορφή — μέγεθος, κίνδυνοι ασφάλειας κ.λπ.». δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού Μίκαελ Κρόεν σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ORF.

«…. δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτε ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι συμβαίνει, επειδή δουλειά μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι», είπε ο Κρόεν.

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν θα καλύψει τον ήχο τυχόν αποδοκιμασιών από το κοινό όπως συνέβη πέρυσι κατά την παρουσίαση του τραγουδιού του Ισραήλ, δήλωσε η διευθύντρια προγράμματος της ORF Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς.

«Δεν θα παίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα πάνω από αυτές [τις αποδοκιμασίες] σε κανένα σημείο», είπε.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2025, η Γιουβάλ Ραφαέλ, ήταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova που ήταν στόχος της υπό την ηγεσία της Χαμάς επίθεσης. Ο διευθύνων σύμβουλος του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού KAN είχε παρομοιάσει τις προσπάθειες να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2026 με μια μορφή «πολιτιστικού μποϊκοτάζ».

Η ORF και η αυστριακή κυβέρνηση ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ πέρα από αντιρρήσεις χωρών όπως η Ισλανδία και η Σλοβενία, που θα μποϊκοτάρουν επίσης την επόμενη διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο γενικός διευθυντής της ORF Ρολάν Βάισμαν επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβριο για να δείξει την υποστήριξή του.

Η φετινή διοργάνωση είχε περίπου 166 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), περισσότερους από περίπου 128 εκατομμύρια που σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρίας Nielsen παρακολούθησαν το Super Bowl.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση στο νότιο Ισραήλ μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι, και συνέλαβαν ως ομήρους άλλους 251. Η επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 70.700 Παλαιστινίων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με αξιωματούχους στον τομέα της υγείας στη Γάζα.