Eurovision 2026: H Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο απαντά στα αρνητικά σχόλια – Δεν με νοιάζουν

Τη δική της απάντηση θέλησε να δώσει η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι «Jalla», στους επικριτές του βίντεο κλιπ της.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026). Η εκπρόσωπος της Κύπρου, που τον Μάιο θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision απάντησε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί για κάποιες εικόνες που προβάλλονται μέσα από το βίντεο κλιπ του «Jalla».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα καλά λόγια που λένε για το τραγούδι μας, Βλέπω όλα τα βίντεο που κάνουν με τον χορό στο Tiktok», είπε η Antigoni

«Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, γιατί εμένα μου αρέσει. Την απάντηση άλλωστε την έχουμε μέσα στο τραγούδι», πρόσθεσε ακόμα.

«Εγώ ήθελα να μπει η κυπριακή διάλεκτος μέσα στο τραγούδι. Το ήθελα πριν πάω στον διαγωνισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντα έλεγα ότι αν πάω Eurovision, θα δείξω λίγο από τη διάλεκτο που έχουμε εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη που με διάλεξαν», σημείωσε ακόμα.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση του ΡΙΚ

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο εξαιτίας του βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Jalla», διότι κάποιοι υποστήριξαν ότι ορισμένες σκηνές προβάλλουν τροχαίες παραβάσεις και ενδέχεται να προάγουν λανθασμένα πρότυπα οδικής συμπεριφοράς. Οι καταγγελίες αυτές πήραν έκταση και το ΡΙΚ αναγκάστηκε να τοποθετηθεί σχετικά.

«To ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που στόχο έχει να ενώσει.

Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αντιδράσεων και σχολιασμών, που εύκολα μπορούν να ανευρεθούν εξάρει το γεγονός ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου καθώς και ηχόχρωμα και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από τον τόπο και την Μεσόγειο εν γένει.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια Ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης που είναι και ο οργανωτής του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει 70 χρόνια μετά να συμβάλλει στην αποδοχή όλων χωρίς διακρίσεις μέσω μιας γιορτής που στόχο έχει ακριβώς να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να κτίσει γέφυρες ανάμεσα σε λαούς και πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή θα συμμετέχει η Κύπρος με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και με επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος.