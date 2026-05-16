Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα για τον τελικό – Ανεβαίνει η Αυστραλία, τρίτο φαβορί η Ελλάδα με τον Akyla

Στη 17η θέση έχει «πέσει» στα στοιχήματα η Κύπρος με την Antigoni
Ο Akylas στον ημιτελικό της Eurovision / REUTERS/Lisa Leutner
Μεγάλη “μάχη” για τη νίκη στον αποψινό (16/05/26, 22:00, ΕΡΤ1, Live από το Newsit.gr) τελικό της Eurovision, δείχνουν τα στοιχήματα, λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή ο Akylas για την Ελλάδα και οι υπόλοιποι 24 διαγωνιζόμενοι στην Αυστρία.

Ο Akylas πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και η Ελλάδα πέρασε εύκολα στο μεγάλο τελικό, όπου είναι μεταξύ των φαβορί στα στοιχήματα, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Το “Ferto” του Έλληνα καλλιτέχνη είναι τρίτο στη σχετική λίστα, με τις στοιχηματικές εταιρείες να του δίνουν 7% πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο της Eurovision για το 2026.

Νούμερο ένα φαβορί συνεχίζει να είναι η Φινλανδία με ποσοστό 41%, ενώ στη δεύτερη θέση έχει ανέβει πλέον η Αυστραλία, έχοντας “εκτοξεύσει” το ποσοστό της στο 22%, μετά την καθηλωτική εμφάνιση της Delta Goodrem στο δεύτερο ημιτελικό.

Πιο χαμηλά βρίσκεται η Antigoni της Κύπρου με το τραγούδι της “Jalla”, αφού έχει υποχωρήσει πλέον στη 17η θέση με μόλις 1% πιθανότητες, να κατακτήσει την πρωτιά στην Αυστρία.

Οι αποδόσεις έχουν αλλάξει πάντως τις τελευταίες ώρες, με την Αυστραλία να πλησιάζει πλέον τη Φινλανδία και την Ελλάδα να εμφανίζεται να έχει “κλειδώσει” την 3η θέση.

