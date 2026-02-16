Συμβαίνει τώρα:
Eurovision 2026: Η τηλεθέαση στον εθνικό τελικό άγγιξε το 40% στο δυναμικό κοινό

Χαμόγελα στην ΕΡΤ για την τηλεθέαση του εθνικού τελικού της Eurovision
Akylas
Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Eurovision 2026 και η τηλεθέαση του εθνικού τελικού δικαίωσε τους ανθρώπους της ΕΡΤ που είχαν ετοιμάσει ένα πολύωρο πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και αυτό αποτυπώθηκε και στις σχετικές μετρήσεις. 

Με φόντο τα τελικά της «Eurovision 2026» στην Αυστρία, 14 τραγούδια έδωσαν μάχη για την πρωτιά, με τον Akyla τελικά να αναδεικνύεται νικητής. Η τηλεθέαση ήταν υψηλή τόσο στο γενικό σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό. Τα νούμερα ανέβηκαν όταν ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος, λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η ιδέα της ΕΡΤ να διοργανώσει δύο ημιτελικούς και έναν τελικό, αποδείχθηκε εμπορικά σωστή. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην τελική φάση του μουσικού διαγωνισμού, με τα πρώτα στοιχήματα, να βάζουν ψηλά την ελληνική συμμετοχή.

Ο Εθνικός Τελικός της Eurovision, σημείωσε μέσο όρο 30,9% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 39,9% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Εθνικός Τελικός είχε μέσο όρο 26,5%, ανεβαίνοντας μέχρι το 35% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός – 30,9%
Survivor – 6,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός – 26,5%
Survivor – 9,9%

