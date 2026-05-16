Eurovision 2026: Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με 516 βαθμούς, 2ο το Ισραήλ, 10ος ο Akylas

Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των επιτροπών

Η Ελβετία έδωσε το 12 της στην Ουκρανία.

Η Μάλτα έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία.

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα βαθμούς.

Η Ουκρανία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.

Το Λουξεμβούργο έδωσε το 12 της στη Ρουμανία.

Η Βουλγαρία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.

Το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το 12 της στην Ιταλία.

Το Σαν Μαρίνο έδωσε 6 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Μάλτα.

Η Εσθονία έδωσε 3 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.

Το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Αυστραλία.

Η Αυστραλία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Βουλγαρία.

Προς το παρόν η Ελλάδα έχει 16 βαθμούς και πρώτη είναι η Βουλγαρία με 64.

Η Γερμανία έδωσε το 12 της στην Πολωνία.

Το Βέλγιο έδωσε το 12 της στην Πολωνία.

Η Πορτογαλία έδωσε το 12 της στην Αλβανία.

Η Σουηδία έδωσε 4 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.

Η Αλβανία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Ιταλία.

Η Ελλάδα έχει πλέον 22 βαθμούς και πρώτη είναι η Ιταλία με 83 βαθμούς.

Η Κύπρος έδωσε την Ελλάδα το 12 της.

Η Γεωργία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Το Μαυροβούνιο έδωσε στην Ελλάδα 6 βαθμούς και το 12 της στη Σερβία.

Η Αρμενία έδωσε στην Ελλάδα 3 βαθμούς και το 12 της στην Αυστραλία.

Η Πολωνία έδωσε στην Ελλάδα 8 βαθμούς και το 12 της στο Ισραήλ.

Στην πρώτη θέση - προς το παρόν - η Βουλγαρία με 121 βαθμούς.

Η 21η χώρα που ψήφισε ήταν η Ελλάδα και η Klavdia ανακοίνωσε ότι το 12 μας πήγε στην Κύπρο.

Η Ελλάδα έχει προς - το παρόν - 51 βαθμούς.

Η Τσεχία έδωσε το 12 της στη Δανία.

Η Δανία έδωσε το 12 της Βουλγαρία.

Η Γαλλία έδωσε το 12 της στη Νορβηγία.

Η Νορβηγία έδωσε το 12 της στη Δανία.

Η Ιταλία έδωσε το 12 της στο Βέλγιο.

Η Φινλανδία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Η Λετονία έδωσε 1 βαθμό στην Ελλάδα και το 12 της στην Τσεχία.

Η Σερβία έδωσε το 12 της στην Ελλάδα, που έχει πλέον 62 βαθμούς.

Η Μολδαβία έδωσε 8 στην Ελλάδα και το 12 της στην Πολωνία.

Η Κροατία έδωσε το 12 της στη Σερβία.

Η Λιθουανία έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία, που προηγείται.

Η Ρουμανία έδωσε το 12 της στην Αυστραλία.

Η Αυστραία έδωσε στην Ελλάδα 1 βαθμό και το 12 της στην Πολωνία.

Αυτές ήταν οι βαθμολογίες των επιτροπών.