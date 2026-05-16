Eurovision 2026: Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με 516 βαθμούς, 2ο το Ισραήλ, 10ος ο Akylas

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision γίνεται απόψε, Σάββατο (16.05.2026) και η Ελλάδα διεκδικεί την πρωτιά με τον Akyla και το τραγούδι, που εμφανίζεται «Ferto» 6ο στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.
Kαληνύχτα σας από το newsit.gr.
Ραντεβού το 2027 στη Σόφια!
Η Dara από τη Ρουμανία είναι η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga».
Η Βουλγαρία 1η με 516 βαθμούς.
Το Ισραήλ 2ο με 343 βαθμούς.
Η Ρουμανία 3η με 296 βαθμούς.
Η Αυστραλία 4η με 287 βαθμούς.
Η Ιταλία 5η με 281 βαθμούς.
Η Φινλανδία 6η με 279 βαθμούς.
Η Δανία 7η με 243 βαθμούς.
Η Μολδαβία 8η με 226 βαθμούς.
Η Ουκρανία 9η με 221 βαθμούς.
Η Ελλάδα 10η με 220 βαθμούς.
Η Αυστρία πήρε συνολικά από το κοινό 5 βαθμούς.
Το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε συνολικά από το κοινό 0 βαθμούς.
Η Λιθουανία πήρε συνολικά από το κοινό 12 βαθμούς.
Η Γερμανία πήρε 0 βαθμούς.
Η Σουηδία πήρε 16 βαθμούς.
Το Βέλγιο πήρε 0 βαθμούς.
Η Σερβία πήρε 52 βαθμούς.
Η Κύπρος πήρε 34 βαθμούς.
Η Μολδαβία πήρε 183 βαθμούς.
Η Κροατία πήρε 71 βαθμούς.
Η Ουκρανία πήρε 167 βαθμούς.
Η Αλβανία πήρε 85 βαθμούς.
Η Ρουμανία πήρε 232 βαθμούς.
Η Ελλάδα πήρε 147 βαθμούς.
Η Τσεχία πήρε 9 βαθμούς.
Η Νορβηγία πήρε 19 βαθμούς.
Το Ισραήλ πήρε 220 βαθμούς.
Η Πολωνία πήρε 17 βαθμούς.
Η Ιταλία πήρε 147 βαθμούς.
Η Φινλανδία πήρε 138 βαθμούς.
Η Γαλλία πήρε 14 βαθμούς.
Η Δανία πήρε 78 βαθμούς.
Η Αυστραλία πήρε 122 βαθμούς.
Η Βουλγαρία χρειάζεται 140 βαθμούς για να κερδίσει το Ισραή, που είναι πρώτο με 343.
Τελικά πήρε 312 βαθμούς η Βουλγαρία και πήρε τη νίκη στη Eurovision.
Η Ελβετία έδωσε το 12 της στην Ουκρανία.
Η Μάλτα έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία.
Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα βαθμούς.
Η Ουκρανία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.
Το Λουξεμβούργο έδωσε το 12 της στη Ρουμανία.
Η Βουλγαρία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.
Το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το 12 της στην Ιταλία.
Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα βαθμούς.
Το Σαν Μαρίνο έδωσε 6 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Μάλτα.
Η Εσθονία έδωσε 3 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.
Το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Αυστραλία.
Η Αυστραλία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Βουλγαρία.
Προς το παρόν η Ελλάδα έχει 16 βαθμούς και πρώτη είναι η Βουλγαρία με 64.
Η Γερμανία έδωσε το 12 της στην Πολωνία.
Το Βέλγιο έδωσε το 12 της στην Πολωνία.
Η Πορτογαλία έδωσε το 12 της στην Αλβανία.
Η Σουηδία έδωσε 4 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.
Η Αλβανία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Ιταλία.
Η Ελλάδα έχει πλέον 22 βαθμούς και πρώτη είναι η Ιταλία με 83 βαθμούς.
Η Κύπρος έδωσε την Ελλάδα το 12 της.
Η Γεωργία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.
Το Μαυροβούνιο έδωσε στην Ελλάδα 6 βαθμούς και το 12 της στη Σερβία.
Η Αρμενία έδωσε στην Ελλάδα 3 βαθμούς και το 12 της στην Αυστραλία.
Η Πολωνία έδωσε στην Ελλάδα 8 βαθμούς και το 12 της στο Ισραήλ.
Στην πρώτη θέση - προς το παρόν - η Βουλγαρία με 121 βαθμούς.
Η 21η χώρα που ψήφισε ήταν η Ελλάδα και η Klavdia ανακοίνωσε ότι το 12 μας πήγε στην Κύπρο.
Η Ελλάδα έχει προς - το παρόν - 51 βαθμούς.
Η Τσεχία έδωσε το 12 της στη Δανία.
Η Δανία έδωσε το 12 της Βουλγαρία.
Η Γαλλία έδωσε το 12 της στη Νορβηγία.
Η Νορβηγία έδωσε το 12 της στη Δανία.
Η Ιταλία έδωσε το 12 της στο Βέλγιο.
Η Φινλανδία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το 12 της στη Γαλλία.
Η Λετονία έδωσε 1 βαθμό στην Ελλάδα και το 12 της στην Τσεχία.
Η Σερβία έδωσε το 12 της στην Ελλάδα, που έχει πλέον 62 βαθμούς.
Η Μολδαβία έδωσε 8 στην Ελλάδα και το 12 της στην Πολωνία.
Η Κροατία έδωσε το 12 της στη Σερβία.
Η Λιθουανία έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία, που προηγείται.
Η Ρουμανία έδωσε το 12 της στην Αυστραλία.
Η Αυστραία έδωσε στην Ελλάδα 1 βαθμό και το 12 της στην Πολωνία.
Αυτές ήταν οι βαθμολογίες των επιτροπών.
Αμέσως μετά προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο με τους 70 νικητές της Eurovision.
Ο διάσημος Αυστριακός καλλιτέχνης στη σκηνή της Eurovision, ερμήνευσε το τραγούδι «Vienna waits for you».
Στη συνέχεια είδαμε ξανά ένα recap με τις χώρες από την 25η έως την 1η.
Αμέσως μετά ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία.
Μετά από ένα ακόμα recap, το σόου συνεχίστηκε με αγαπημένους καλλιτέχνες και ξεσηκωτικά τραγούδια.
Αμέσως μετά αγαπημένοι εκπρόσωποι χωρών στον διαγωνισμό, όπως οι Lordi, η Ruslana, o Alexander Rybak και πολλοί άλλοι, ανέβηκαν στη σκηνή και είπαν τραγούδια που δε θα περιμέναμε.
Αγωνία για τις 25 χώρες που διεκδικούν την πρωτιά στον μεγάλο τελικό της Eurovision.
Aμέσως μετά είδαμε ένα recap με όλα τα τραγούδια.
Η 25η χώρα που ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision ήταν η διοργανώτρια Αυστρία. Ο νεαρός Cosmo ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Tanzschein».
Η Alexandra Căpitănescu ξεσήκωσε τα πλήθη ερμηνεύοντας για τη Ρουμανία το δυναμικό τραγούδι «Choke Me».
Ο Jonas Lovv ρόκαρε στη σκηνή της Eurovision, με το τραγούδι «Ya ya ya ya».
Ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Sal Da Vinci τραγούδησε για λογαριασμό της χώρας του, το κομμάτι «Per Sempre Sì».
Η Μαρία Κοζάκου προλόγισε στα κυπριακά την Antigoni Buxton.
Η εκρηκτική τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους πάντες, ερμηνεύοντας το «Jalla».
Με τις ατυχίες που είχε, που έχασε τη φωνή και της είχε και μια λιποθυμία, η εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, ανέβηκε στη σκηνή με τη μάσκα της και ερμήνευσε το κομμάτι «My System».
Ο Lion Ceccah τραγούδησε το κομμάτι «Sólo Quiero Más».
Η ταλαντούχα Alicja ανέβηκε 18η στη σκηνή για λογαριασμό της Πολωνίας και είπε τη δική της «προσευχή» ερμηνεύοντας το κομμάτι «Pray».
Η Φινλανδία διεκδικεί τη νίκη στη Eurovision και έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να την κερδίσει.
Η βιολίστρια Linda Lampenius με τον Pete Parkkonen «μάγεψαν» τη σκηνή με το «Liekinheitin».
Ο Satoshi ξεσήκωσε τους eurofans ερμηνεύοντας το δυναμικό κομμάτι «Viva, Moldova», για τη χώρα του τη Μολδαβία.
Ο Αkylas και η ομάδα του ανέμεζαν την ελληνική σημαία!
H 17χρονη Monroe ενθουσίασε το κοινό με το κομμάτι «Regarde», που διαγωνίζεται με τη σημαία της Γαλλίας.
Ο εκκεντρικός Look Mum No Computer ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι του, με τίτλο «Eins, Zwei, Drei», για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου.
Φέτος η Κροατία εκπροσωπείται από το συγκρότημα Lelek, που ερμήνευσε το κομμάτι «Andromeda».
Φέτος η Βουλγαρία εκπροσωπείται από την εντυπωσιακή Dara, η οποία ξεσήκωσε τα πλήθη με το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο υπογράφουν μεταξύ άλλων και ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
Ο νεαρός καλλιτέχνης Daniel Zizka, που εκπροσωπεί φέτος την Τσεχία με το κομμάτι «Crossroads», εντυπωσίασε το κοινό.
Για λογαριασμό της Μάλτας ανέβηκε στη σκηνή ο Aidan και είπε το κομμάτι του με τίτλο, «Bella».
Η Σερβία φέτος εκπροσωπείται από τον Lavina, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το κομμάτι «Kraj Mene».
Η διάσημη τραγουδίστρια Delta Goodrem ερμήνευσε το τραγούδι «Eclipse», για λογαριασμό της Αυστραλίας.
Η Leleka ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το κομμάτι «Ridnym» για την Ουκρανία.
Με φόρα βγήκε ο Akylas στο stage και ενθουσίασε τα πλήθη με το δυναμικό του τραγούδι, το «Ferto».
Ο 23χρονος Alis είναι ο καλλιτέχνης που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα του, την Αλβανία με το τραγούδι «Nân», που σημαίνει «μάνα».
Η νεαρή Essyla εκπροσωπεί φέτος το Βέλγιο με το κομμάτι «Dancing on the Ice».
O ταλαντούχος Γάλλος Noam Bettan εκπροσωπεί φέτος το Ισραήλ, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Michelle».
Η Sarah Engels, εκπροσωπώντας τη Γερμανία ανέβηκε στο stage και τραγούδησε το κομμάτι της, με τίτλο «Fire».
Ο Søren Torpegaard Lund ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Før Vi Går Hjem», για λογαριασμό της Δανίας.
Ξεκίνησε η ψηφοφορία!
Οι γραμμές ανοίγουν λίγο πριν από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού στο stage.
Από τη δημόσια τηλεόραση της Ελλάδας μπορούν να πάρουν όσοι θέλουν να ψηφίσουν τους αριθμούς της κάθε χώρας.
Από ελληνικά νούμερα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την Ελλάδα.
Οι παρουσιαστές της μεγάλης βραδιάς Victoria Swarovski και Michael Ostrowski καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό στον μεγάλο τελικό και αποθεώθηκαν από το πλήθος.
Η Antigoni Buxton χαμογελαστή στη σκηνή με την κυπριακή σημαία.
Ο JJ συνέχισε να ερμηνεύει το «Wasted Love».
Ο νεαρός καλλιτέχνης μάγεψε τους πάντες με το «Wasted Love».
Οι εκπρόσωποι όλων των χωρών εμφανίστηκαν στη σκηνή με τις σημαίες τους.
Ο Akylas αποθεώθηκε, κρατώντας τη γαλανόλευκη.
Με ένα μουσικό υπερθέαμα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision.
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision με ένα βίντεο του JJ που κέρδισε πέρσι τον διαγωνισμό.
Απόψε διεξάγεται στη Βιέννη ο μεγάλος τελικός της Εurovision, όπου διαγωνίζεται και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».
Μαζί θα παρακολουθήσουμε live όλα όσα θα συμβούν.
Καλή επιτυχία Ελλάδα!