Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εξηγεί γιατί απέσυρε τη συμμετοχή της από το «Sing for Greece»

«Eurovision 2026» σε λίγους μήνες από σήμερα και η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τον ελληνικό τελικό. Σε αυτόν δεν θα διεκδικήσει την είσοδό της, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από το «Sing for Greece» και σε βίντεο που δημοσιοποίησε, προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους.

Όπως φαίνεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επηρεάστηκε από τις συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος και τις αντιδράσεις χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο» λέει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Αυτό όπως τονίζει στη συνέχεια «είναι κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό. Ωστόσο, ελπίζω στο τέλος της υπόθεσης να είναι (ένα πάρτι) και να περάσουν όλοι πάρα πολύ καλά και όμορφα, και να είναι δίκαια όσο το δυνατόν περισσότερο και ωραία».

Θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους στήριξαν την απόφασή της να συμμετάσχει στο Sing for Greece, καθώς και όσους της έστειλαν μηνύματα υποστήριξης το τελευταίο διάστημα. «Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά γιατί είναι super. Είναι super οι συμμετοχές φέτος. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», είπε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Στην Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη, μετά τις αποχωρήσεις που συνέβησαν εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό είναι 35.