Eurovision 2026: O Akylas έφτασε στη Βιέννη – Η θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο

O Akylas ταξίδεψε το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026) από την Αθήνα στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί φέτος η Eurovision και μόλις έφτασε εκεί τον υποδέχτηκαν με θερμό τρόπο.

Μερικές ώρες μετά από την αναχώρηση του νεαρού καλλιτέχνη για την Αυστρία για τη Eurovision, δημοσιεύθηκαν κάποια βίντεο από τη στιγμή της άφιξής του στο αεροδρόμιο της Βιέννης. Ο Akylas εμφανίζεται να περπατάει χαρούμενος και να τραγουδάει στίχους από το «Ferto», κρατώντας στα χέρια του την ελληνική σημαία.

Ο Akylas πρόκειται να διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου, στον Α’ ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, το «Ferto» του Akyla βρίσκεται τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των στοιχημάτων και διεκδικεί μία από τις καλύτερες θέσεις στον μουσικό διαγωνισμό.

«Κυνηγάω τα πάντα… μέχρι να τα φτάσω», έγραψε σε ένα άλλο βίντεο που ανέβασε στο Instagram o Αkylas.

«Είμαι τόσο χαρούμενος, σας παίρνω όλους μαζί σε αυτό το ταξίδι. Έχουμε όλη την Ελλάδα στην καρδιά μας, μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Τo stage είναι πανέμορφο, ανυπομονώ, είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ αλλά τώρα δεν νιώθω το άγχος αλλά τον ενθουσιασμό», δήλωσε ο Akylas αναχωρώντας από την Ελλάδα.