Eurovision 2026: Ο Ακύλας θα πει «Ferto» στην σκηνή του Εθνικού Τελικού της Σερβίας

Η επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Ακύλα να απευθύνεται στο σερβικό κοινό, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του στα interval acts
Akylas
Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο Βελιγράδι θα βρεθεί ο Ακύλας, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, για να τραγουδήσει το viral «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για τη φετινή Eurovision φαίνεται πως είναι ο Ακύλας, αφού κέρδισε το «χρυσό» εισιτήριο από τον ελληνικό τελικό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Wiener Stadthalle στη Βιέννη τον Μάιο.

Το τραγούδι «Ferto» έχει ήδη κατακτήσει τα social media και τις πλατφόρμες streaming, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο streams στο Spotify και τις 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ στο TikTok εκατοντάδες βίντεο χρησιμοποιούν τον ήχο του.

O Ακύλας συμμετέχει σε συσκέψεις για να διαμορφωθεί η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, με τον Φωκά Ευαγγελινό να αναλαμβάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια, ώστε να αποδοθεί με έξυπνο και εντυπωσιακό τρόπο η ενέργεια του τραγουδιού.

Στο πλαίσιο της προώθησης, ο Έλληνας εκπρόσωπος θα εμφανιστεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Pesma Za Evroviziju, τον εθνικό τελικό της Σερβίας, όπου θα παρουσιάσει ξανά τηλεοπτικά το τραγούδι μετά τον ελληνικό τελικό.

 
 
 
 
 
Η επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Ακύλα να απευθύνεται στο σερβικό κοινό, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του στα interval acts της βραδιάς.

