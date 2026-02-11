Media

Eurovision 2026, «Sing for Greece» – Η Κατερίνα Βρανά αυτοτρολάρεται για την ταχύτητα που μιλάει: «Θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες»

«Πήγαν εμένα τηλέφωνο να το παρουσιάσω. Γι’ αυτό μη μου αγχώνεστε»
Κατερίνα Βρανά

Από την έναρξη κιόλας, του «Sing for Greece» για τη Eurovision, οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς δε σταμάτησαν τις ατάκες μεταξύ τους…

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά έκαναν χιούμορ μεταξύ τους, παρουσιάζοντας τα τραγούδια που είναι υποψήφια για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Μάλιστα η Κατερίνα Βρανά, στην έναρξη της βραδιάς, τρόλαρε… τον εαυτό της, για την ταχύτητα με την οποία μιλάει, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017.

Συγκεκριμένα, όταν η Μπέττυ Μαγγίρα ενημέρωσε πως η διαδικασία του διαγωνισμού θα διαρκέσει δύο ώρες, η Κατερίνα Βρανά απάντησε με χιούμορ: «Και αφού το αποφασίσανε αυτό, πήρανε εμένα τηλέφωνο να το παρουσιάσω. Γι’ αυτό μη μου αγχώνεστε, θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες».

«Μη λες παιδί μου τέτοια και το πιστεύουν οι άνθρωποι», απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα, με την Κατερίνα Βρανά να ενημερώνει τους θεατές πως μέχρι τις 3 τα ξημερώματα όλοι θα είναι στο σπίτι τους.

