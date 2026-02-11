Eurovision 2026, «Sing for Greece» – Η Κατερίνα Βρανά αυτοτρολάρεται για την ταχύτητα που μιλάει: «Θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες»

Από την έναρξη κιόλας, του «Sing for Greece» για τη Eurovision, οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς δε σταμάτησαν τις ατάκες μεταξύ τους…

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά έκαναν χιούμορ μεταξύ τους, παρουσιάζοντας τα τραγούδια που είναι υποψήφια για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Μάλιστα η Κατερίνα Βρανά, στην έναρξη της βραδιάς, τρόλαρε… τον εαυτό της, για την ταχύτητα με την οποία μιλάει, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017.

Συγκεκριμένα, όταν η Μπέττυ Μαγγίρα ενημέρωσε πως η διαδικασία του διαγωνισμού θα διαρκέσει δύο ώρες, η Κατερίνα Βρανά απάντησε με χιούμορ: «Και αφού το αποφασίσανε αυτό, πήρανε εμένα τηλέφωνο να το παρουσιάσω. Γι’ αυτό μη μου αγχώνεστε, θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες».

«Μη λες παιδί μου τέτοια και το πιστεύουν οι άνθρωποι», απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα, με την Κατερίνα Βρανά να ενημερώνει τους θεατές πως μέχρι τις 3 τα ξημερώματα όλοι θα είναι στο σπίτι τους.