Μπουργκάς: Η πόλη της Βουλγαρίας που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 – Το εντυπωσιακό στάδιο

Μετά τη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision όλοι περιμένανε την ανακοίνωση της πόλης διοργανώτριας.

Το «θρίλερ» της αναμονής για την επόμενη Eurovision έλαβε τέλος. Στη σημερινή (13.08.2026) συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού, ΒΝΤ και EBU ανακοίνωσαν πως ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στην Arena Burgas.

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Το Μπουργκάς ή Πύργος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας και η τέταρτη μεγαλύτερη στη Βουλγαρία, μετά τη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και τη Βάρνα, με πληθυσμό 200.271 κατοίκους.

Είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και σημαντικό βιομηχανικό, συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο. Η πόλη περιβάλλεται από τις Λίμνες του Μπουργκάς και βρίσκεται στο δυτικότερο σημείο της Μαύρης Θάλασσας, στον μεγάλο Κόλπο του Μπουργκάς.

Το Λιμάνι του Μπουργκάς είναι το μεγαλύτερο στη Βουλγαρία και το Αεροδρόμιο του Μπουργκάς είναι το δεύτερο σημαντικότερο της χώρας. Η πόλη είναι το κέντρο της αλιείας και της βιομηχανίας επεξεργασίας αλιευμάτων της Βουλγαρίας.

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Στο Μπουργκάς γεννήθηκε ο μεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης. Το πραγματικό οικογενειακό επίθετο ήταν Μπουμπούς, αλλά υιοθέτησε το «Βάρναλης» επειδή η καταγωγή του πατέρα του ήταν από τη γειτονική Βάρνα της Βουλγαρίας.

Ο Αρκάδιος Δημητρακόπουλος εύπορος Έλληνας μεγαλέμπορος σιτηρών, με καταγωγή από τα Λαγκάδια Αρκαδίας, πρόεδρος του ελληνικού φιλεκπαιδευτικού συλλόγου του Πύργου «Εύξεινος Πόντος». Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της κοινωνίας του Μπουργκάς τον 19ο αιώνα και πέθανε εκεί.

Επίσης, στο Μπουργκάς γεννήθηκαν δύο αθλητές και ολυμπιονίκες ο Γκεόργκι Κοσταντίνοφ και ο Νικόλα Στάντσεφ. Ο Γκεόργκι Κοσταντίνοφ ήταν ο πρώτος Βούλγαρος Ολυμπιονίκης στην πυγμαχία και ο Νικόλα Στάντσεφ ήταν ο πρώτος Βούλγαρος Ολυμπιονίκης στην ελευθέρα πάλη στην κατηγορία των 79 κιλών.

Η Arena της Eurovision 2027

Η Arena Burgas είναι η νέα πολυλειτουργική αρένα του Μπουργκάς και ο χώρος που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της Eurovision 2027. Η αρένα άνοιξε το 2023 και αποτελεί μία από τις νεότερες μεγάλες εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας.

Για συναυλίες αναφέρεται δυνατότητα διαμόρφωσης που φτάνει περίπου τους 15.000 θεατές, ενώ η χωρητικότητα είναι μικρότερη στις αθλητικές διοργανώσεις, ανάλογα με τη διαρρύθμιση.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της είναι το ύψος της οροφής, περίπου 22 μέτρα, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για μια παραγωγή όπως η Eurovision, όπου απαιτείται εκτεταμένη εγκατάσταση φωτισμού, καμερών και τεχνικού εξοπλισμού.

Το 2023, η αρένα φιλοξένησε το Glory 89, μια διοργάνωση κικ μποξ με πρωταγωνιστές τους Petpanomrung Kiatmuu9 και David Mejia. Τον Μάρτιο του 2024, φιλοξένησε το Κύπελλο Μπάσκετ Βουλγαρίας του 2024.

Το 2025, η Arena Burgas φιλοξένησε επίσης τον 4ο όμιλο του Nations League Ανδρικού Βόλεϊ της FIVB. Τον Αύγουστο του 2026, ανακοινώθηκε ότι η Arena Burgas θα φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027.