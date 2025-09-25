Eurovision: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ το 2026

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση για να αποφασιστεί η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026.

Τα μέλη της EBU πρόκειται να ψηφίσουν στις αρχές Νοεμβρίου για να αποφασίσουν αν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν την αποβολή του εβραϊκού κράτους λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της EBU, κατά την οποία τα μέλη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε επιστολή της προς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, η πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte-Cunci, έγραψε ότι υπήρχε «πρωτοφανής ποικιλομορφία απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision και ότι το ζήτημα απαιτούσε «ευρύτερη δημοκρατική βάση».

Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, όλα τα μέλη-ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα κληθούν να ψηφίσουν για το αν ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η ψηφοφορία θα είναι το μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίασης.

Η συμμετοχή του Ισραήλ αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από τις αρχές του έτους, με αρκετούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και πολιτικούς σε όλη την Ευρώπη να ζητούν την αναστολή της.

Άλλοι υπερασπίζονται τη θέση του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Eurovision πρέπει να παραμείνει ένα πολιτιστικό και μη πολιτικό γεγονός.

Μέχρι τώρα, η ιδιότητα μέλους της EBU εγγυόταν το δικαίωμα συμμετοχής στην Eurovision. Εάν το Ισραήλ αποκλειστεί, αυτό θα αποτελέσει ιστορικό προηγούμενο και θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου. Η προθεσμία για την επιβεβαίωση της συμμετοχής των ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην Eurovision 2026 είναι τα μέσα Δεκεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα επηρεάσει άμεσα την τελική σύνθεση των συμμετεχόντων στη Βιέννη.