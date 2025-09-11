Exathlon: Άγριος καβγάς απόψε ανάμεσα σε Άρη Σοϊλέδη και Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Ο πρώτος αγώνας Ασφαλείας, για τη διαγωνιστική εβδομάδα που διανύουμε, έρχεται απόψε, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο νέο επεισόδιο του «Exathlon», στον ΣΚΑΪ.

Οι Μπλε κατάφεραν εχθές να κερδίσουν στο «Exathlon» το έπαθλο της Επικοινωνίας. Απόψε, θα παρακολουθήσουμε στον ΣΚΑΪ όσα μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του επάθλου με τους δικούς τους ανθρώπους.

Θα σεβαστούν όλοι τον χρονικό περιορισμό ή θα κλέψουν δευτερόλεπτα από τους συναθλητές τους; Στον Αγώνα Μεταλλίου, ο Γιώργος Γκιουλέκας, από την Μπλε ομάδα, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και φόρεσε στο λαιμό του το Μετάλλιο, που θα του δώσει μία επιπλέον ζωή σε Μάχη Παραμονής, όταν τη χρειαστεί.

Απόψε, στην πίστα μπαίνουν οι γυναίκες, για τη διεκδίκηση του αντίστοιχου Μεταλλίου. Ποια θα καταφέρει να το κάνει δικό της;

Η σαρωτική νίκη των Πορτοκαλί στον Αγώνα Επιβράβευσης τόνωσε αρκετά το ηθικό τους και έχουν κάθε λόγο να μπαίνουν με αυτοπεποίθηση στην διεκδίκηση για τον πρώτο Αγώνα Ασφαλείας.

Οι Μπλε, μπορεί να έχουν παρηγορηθεί από τη νίκη τους στην Επικοινωνία, όμως έχουν αρκετά εσωτερικά ζητήματα να λύσουν προκειμένου να επιστρέψουν στις νίκες.

Τα ματσαρίσματα και οι αντιδράσεις σε αυτά αποτελούν ένα βασικό ζήτημα μεταξύ τους. Ο Άρης Σοϊλέδης κατηγορεί την Καρολίνα Καλύβα για τις επιλογές της και της τονίζει πως πρέπει να συντάσσεται με όσα της ζητά η ομάδα της. Η διαφωνία τους είναι έντονη και οι τόνοι στο Camp των Μπλε ανεβαίνουν…

