Exathlon: «Με τον Άρη Σοϊλέδη μας χωρίζουν πολλά», είπε ο Τάκης Καραγκούνιας, τονίζοντας ότι τον βλέπει ως αντίπαλο

Ο πρώην ποδοσφαιριστής αποδέχτηκε την πρόκλησή του και δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί
Με φόρα ξεκίνησε το νέο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ, το «Exathlon» και ο Τάκης Καραγκούνιας δήλωσε ότι θα ήθελε να αγωνιστεί και να κερδίσει τον Άρη Σοϊλέδη.

Οι δυο παίκτες ήταν μαζί στο «Survivor» και οι σχέσεις ανάμεσά τους δεν ήταν και οι καλύτερες. Έτσι, τώρα που συναντήθηκαν ξανά αγωνιστά στο «Exathlon» έχουν τη δυνατότητα να ριχτούν ξανά μαζί στο πεδίο της μάχης. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ότι επιθυμεί ο Τάκης Καραγκούνιας με τον Άρη Σοϊλέδη να αποδέχεται την πρόκληση. 

«Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια που ερχόμασταν αεροπορικώς στον Άγιο Δομίνικο, μπήκα στον πειρασμό να διαβάσω τα βιογραφικά όλων σας. Σας έχω μάθει απ’ έξω και ανακατωτά και μου έχουν κάνει εντύπωση κάποια πραγματάκια. Οπότε θα ήθελα λίγο να τα συζητήσουμε. Τάκη, τι λες;», είπε ο Γιώργος Καράβας βάζοντας στο κλίμα τους παίκτες για την κουβέντα που θα ακολουθούσε.

«Θέλω να μου πεις με απόλυτη ειλικρίνεια ποιον θα ήθελες να έχεις αντίπαλό σου;», ρώτησε τον Τάκη Καραγκούνια.

«Κοίταξε να δεις δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Ποτέ δεν τα έχω κρύψει. Με τον Άρη Σοϊλέδη μας χωρίζουν πάρα πολλά από το παρελθόν.

Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όλοι θέλουν να παίξουν με τον Άρη και να τον κερδίσουν. Θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να παίξω με τον Άρη Σοιλέδη, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά από την αντίπαλη ομάδα», δήλωσε ο παίκτης.

«Εδώ είμαι. Με πολύ μεγάλη χαρά να παίξουμε», είπε με χαμόγελο ο πρώην ποδοσφαιριστής, αποδεχόμενος την πρόκληση.

