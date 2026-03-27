Φαίη Σκορδά: Για την ξαφνική αποχώρηση από το «Buongiorno» – «Κατάλαβα ότι δεν είναι απλό και πρέπει να πάω»

Στη χθεσινή, ξαφνική της αποχώρηση από το «Buongiorno» αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής της, το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026). Η παρουσιάστρια του MEGA αποκάλυψε ότι ο λόγος που αποχώρησε τόσο ξαφνικά, χωρίς καν να μιλήσει στους συνεργάτες της, ήταν ένα ατύχημα που είχε ο ένας από τους δυο γιους της.

Λίγο πριν υποδεχθούν στο «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) τον καλεσμένο της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανακοίνωσε ότι η Φαίη Σκορδά έπρεπε να αποχωρήσει διότι συνέβη κάτι απρόσμενο.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε ότι κατάλαβε από τη φωνή του στο τηλέφωνο ότι ήταν κάτι λίγο πιο σοβαρό, γι’ αυτό και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όπως είπε, ο γιος της έκανε ράμματα και πλέον είναι μια χαρά.

«Όλα καλά. Θέλω να σας πω συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Μίλησα με τον Κρίτωνα, με το κοντρόλ πάνω, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο παράλληλα, να είναι από το σχολείο, κάπως το φέρνεις, κάπως το οργανώνεις.

Χθες κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Είδα μαύρο. Έφυγα από πίσω. Παρήγγειλα ταξί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και έφυγα. Όλα καλά. Κάναμε ραμματάκια. Δεν είναι κάτι. Απλά, πώς καταλαβαίνεις… Άκουσα από μακριά τη φωνή του και λέω, “αυτό δεν είναι απλό, πρέπει να πάω”. Αλλά όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έφυγα έτσι ξαφνικά» είπε η Φαίη Σκορδά.