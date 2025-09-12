Φινάλε για την Κατερίνα Καραβάτου: «Ήταν η καλύτερη συνεργασία της ζωής μου» – Αποχαιρέτησε με δάκρυα το κοινό

Φινάλε έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (12.09.2025) η Κατερίνα Καραβάτου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» που μεταδιδόταν μέσω του ΑΝΤ1.

Η λαμπερή παρουσιάστρια, που μαζί με την ομάδα της κράτησε συντροφιά στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αποχαιρέτισε τους τηλεθεατές για να δώσει τη σκυτάλη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό» που κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς οι δύο ήταν γραπτό να συναντηθούμε και να δουλέψουμε μαζί. Το πιστεύω, είσαι σοβαρή δύναμη, αισθανόμουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια του κόσμου, έχοντας εσένα στο πλάι μου. Ευχαριστώ για όλα. Ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά αυτό το πράγμα, όλη αυτή η συνεργασία εδώ», η συγκινημένη η Αφροδίτη Γραμμέλη, με την Κατερίνα Καραβάτου να παίρνει τον λόγο και να συγκινείται δημοσίως.

«Εγώ θα σου πω ότι έφερες το φως στη ζωή μου και στη δουλειά μου και το είχα ανάγκη. Το είχα πάρα πολύ ανάγκη και δεν το περίμενα. Θέλω να είμαι μαζί σου και δεν με νοιάζουν, ούτε οι καρέκλες, ούτε τα πλατό, ούτε οι εκπομπές. Θέλω να είμαι από εδώ και στο εξής μαζί σου στη ζωή γιατί δεν είναι εύκολο να συναντήσεις ανθρώπους που θα σε κάνουν να νιώσεις όπως εσύ. Αυτά ήταν και κάποια πράγματα που συμβαίνουν λίγο μαγικά. Ήταν η καλύτερη συνεργασία της ζωής μου», είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, δεν έχω λόγια. Αυτή η φάση εδώ, αυτό το καλοκαίρι παρέα, αυτοί οι τρεις μήνες, με έκαναν να ελπίζω για τον κόσμο. Συνήθως, πιστεύεις ότι μόνο το κακό ή οι άνθρωποι που μιλάνε άσχημα, ή κάνουν τους άλλους να φοβούνται, ότι μόνο αυτοί μπορούν να πετύχουν. Δεν είναι έτσι…», πρόσθεσε η Κατερίνα Καραβάτου.