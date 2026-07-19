Φόνοι στο καμπαναριό: Όσα θα δούμε στην κωμική σειρά που επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια

Η αστυνομική κωμωδία «Φόνοι στο καμπαναριό» επιστρέφει στον Alpha ύστερα από μερικά χρόνια προβολής και υπόσχεται στους τηλεθεατές γερές δόσεις γέλιου με τις μοναχές σε νέες περιπέτειες.

Από το trailer του δεύτερου κύκλου της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αποκαλύπτονται ότι οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν, όμως αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο… Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

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Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Εκεί που οι αγαπημένες μας μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για το νέο τους μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους!

Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αγαπημένες μας αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο.

Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη! Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους.

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Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές.

Σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και σενάριο Νίκου Μήτσα, η πιο σουρεαλιστική whodunnit κωμωδία του Alpha, επιστρέφει με έντονο σασπένς.