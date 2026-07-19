Το Disney+ αποκαλύπτει το τρέιλερ της νέας σειράς του FX «Τhe Shards»

Το Disney+ αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς του FX, «The Shards», από τον executive producer Ryan Murphy.

Η σειρά είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο best seller μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis και κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 6 Αυγούστου, αποκλειστικά στο Disney+. Την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα δύο επεισόδια, ενώ νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Πέμπτη.

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Με φόντο το Λος Άντζελες στη δεκαετία του 1980, η σειρά ακολουθεί μια παρέα προνομιούχων τελειόφοιτων μαθητών σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, ζήλιας και εμμονής, αλλά και με τους κινδύνους που κρύβει η εφηβεία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Bret (Igby Rigney), ένας φιλόδοξος συγγραφέας και ιδιαίτερα παρατηρητικός έφηβος, του οποίου η πραγματικότητα αρχίζει να καταρρέει με την άφιξη ενός μυστηριώδους και γοητευτικού νέου μαθητή, του Robert Mallory (Homer Gere). Ο Robert παίρνει μεταγραφή λίγο πριν την τελευταία σχολική χρονιά και η άφιξή του συμπίπτει με την κλιμάκωση του τρόμου που προκαλεί ο «The Trawler», ένας κατά συρροή δολοφόνος που στοχοποιεί εφήβους σε ολόκληρη την πόλη.

Δίπλα στον Bret βρίσκεται ο εκλεκτός κοινωνικός του κύκλος, που αποτελείται από τη Susan Reynolds (Kaia Gerber), την Debbie Schaffer (Hayes Warner) και τον Thom Wright (Graham Campbell), μια λαμπερή και βαθιά αλληλοεξαρτώμενη παρέα που παρασύρεται σε έναν κόσμο πλούτου, ομορφιάς, πάρτι και υπερβολής. Η υπόσχεση της νιότης τους έρχεται σε σύγκρουση με τον σκοτεινό και κυνικό κόσμο των ενηλίκων που τους περιβάλλουν: τον Terry Schaffer (Wes Bentley), τη Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) και τον Steven Reinhardt (Jordan Roth).

Η νέα δραματική σειρά του FX «The Shards» είναι μια δημιουργική σύμπραξη δύο εκ των πιο προκλητικών και επιδραστικών αφηγηματικών φωνών της Αμερικής, του Ryan Murphy και του Bret Easton Ellis. Executive producers είναι οι Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Bret Easton Ellis, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey και Brian Young. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television.