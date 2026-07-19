Heridas – επόμενα επεισόδια: Η Μανουέλα αναζητά έναν τρόπο να εξασφαλίσει το μέλλον της Άλμπα

Η συγκλονιστική δραματική σειρά «Heridas» που έρχεται στον ALPHA μιλά για τις πληγές του παρελθόντος, τη μητρότητα και τη δύναμη ενός δεσμού που μπορεί να αλλάξει δύο ζωές. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 23:15.

Η αναζήτηση της Άλμπα οδηγεί σε καθοριστικές συναντήσεις και συγκρούσεις. Με τον κλοιό να στενεύει, η Μανουέλα αναζητά έναν τρόπο να εξασφαλίσει το μέλλον της Άλμπα. Οι εξελίξεις οδηγούν σε κρίσιμες αποφάσεις.

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Heridas – Δευτέρα 20 Ιουλίου

Επεισόδιο 6ο: Μυστικά από το παρελθόν αρχίζουν να αποκαλύπτονται, ενώ οι υποψίες γύρω από την πραγματική ταυτότητα της Άλμπα αυξάνονται. Η Μανουέλα καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Heridas – Τρίτη 21 Ιουλίου

Επεισόδιο 7ο: Η πίεση μεγαλώνει καθώς οι Αρχές πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην αλήθεια. Η Μανουέλα και η Άλμπα έρχονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις.

Heridas – Τετάρτη 22 Ιουλίου

Επεισόδιο 8ο: Απρόσμενες αποκαλύψεις αλλάζουν τις ισορροπίες και φέρνουν στο φως κρυμμένα οικογενειακά μυστικά ενώ οι δεσμοί δοκιμάζονται…

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Heridas – Πέμπτη 23 Ιουλίου

Επεισόδιο 9ο: Η αναζήτηση της Άλμπα οδηγεί σε καθοριστικές συναντήσεις και συγκρούσεις. Η Μανουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των επιλογών της.

Heridas – Παρασκευή 24 Ιουλίου

Επεισόδιο 10ο: Με τον κλοιό να στενεύει, η Μανουέλα αναζητά έναν τρόπο να εξασφαλίσει το μέλλον της Άλμπα. Οι εξελίξεις οδηγούν σε κρίσιμες αποφάσεις.