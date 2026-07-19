Σύγκρουση: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το δικαστικό θρίλερ του Mega

Μία νέα σειρά έρχεται στο MEGA και υπόσχεται στο τηλεοπτικό κοινό στιγμές γεμάτες αγωνία ένταση και έρωτα. Ο λόγος για τη «Σύγκρουση», ένα δικαστικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καπουράνη.

Πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκαν και τα γυρίσματα της σειράς και πλέον όλα είναι έτοιμα για την προβολή της στο MEGA.



Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, o νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες – επαγγελματικές και προσωπικές – ισορροπίες.

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Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.



Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έλτον Μπίσφα

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Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος



Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA