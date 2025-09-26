Φως στο τούνελ: Στα backstage της επίσημης φωτογράφισης της Αγγελικής Νικολούλη για τη νέα σεζόν

Το «Φως στο τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφει μέσα στον Οκτώβριο στο MEGA, συνεχίζοντας την πορεία του για 31η χρονιά στην τηλεόραση.
Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, το «Φως στο τούνελ» παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια. Η Αγγελική Νικολούλη αυτό το διάστημα ετοιμάζει πυρετωδώς την επιστροφή της.
Μάλιστα, λίγο πριν από την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής της σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης – έναν σκοτεινό και εναλλακτικό χώρο που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του «Τούνελ».
Το Μεγάλο Κανάλι θέλησε να δώσει μία πρώτη…γεύση από τη φωτογράφιση, δημοσιεύοντας ένα backstage βίντεο της Αγγελικής Νικολούλη.