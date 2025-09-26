Media

Φως στο τούνελ: Στα backstage της επίσημης φωτογράφισης της Αγγελικής Νικολούλη για τη νέα σεζόν

Το βίντεο που δημοσίευσε το MEGA
Αγγελική Νικολούλη
Η Αγγελική Νικολούλη

Το «Φως στο τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφει μέσα στον Οκτώβριο στο MEGA, συνεχίζοντας την πορεία του για 31η χρονιά στην τηλεόραση.

Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, το «Φως στο τούνελ» παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια. Η Αγγελική Νικολούλη αυτό το διάστημα ετοιμάζει πυρετωδώς την επιστροφή της.

Μάλιστα, λίγο πριν από την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής της σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης – έναν σκοτεινό και εναλλακτικό χώρο που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του «Τούνελ».

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mega TV (@megatvcom)

Το Μεγάλο Κανάλι θέλησε να δώσει μία πρώτη…γεύση από τη φωτογράφιση, δημοσιεύοντας ένα backstage βίντεο της Αγγελικής Νικολούλη.

