Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Βεβαίως και έχω κάνει ψυχοθεραπεία»

«Όταν τα πράγματα τα βλέπεις με αγάπη και μπορείς να αντιληφθείς και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τις ανθρώπινες αδυναμίες, μπορείς και να συγχωρέσεις και τους άλλους και τον εαυτό σου»
Φωτεινή Μπαξεβάνη
Φωτεινή Μπαξεβάνη / NDP PHOTO

«Με βοήθησε πολύ η ψυχοθεραπεία, πρέπει να ψάχνεις πράγματα για τον εαυτό σου», λέει η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου παραχώρησε η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την ψυχοθεραπεία.

Υπήρξε κάποια στιγμή που έπρεπε να ανέβεις στη σκηνή και να παίξεις κωμωδία, ενώ εσύ είχες χάσει κάποιο πολύ δικό σου πρόσωπο;

Δεν έχει να κάνει με την κωμωδία αυτό. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις, αν υπάρχει ένα πρόβλημα στη ζωή σου το οποίο σε στεναχωρεί, ένα πένθος ας πούμε, είναι δύσκολο να πας στη δουλειά. Η δική μας δουλειά θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή που πατάς το πόδι σου στη σκηνή ή ξεκινάει η λήψη στο γύρισμα. Δεν έχεις περιθώριο να σκέφτεσαι άλλα πράγματα.

Αυτή η συγκέντρωση που απαιτεί η δουλειά μας και που πρέπει να είσαι παρούσα σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που «ζει» ο ρόλος εμπεριέχει και στοιχεία ψυχοθεραπείας. Θέλω να πω, ότι εκείνη την ώρα, «βουτάς» σε αυτό και την πραγματικότητα θα την αντιμετωπίσεις ξανά όταν θα τελειώσει η παράσταση ή το γύρισμα.

Έχει χρειαστεί να κάνεις ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο;

Βεβαίως και έχω κάνει. Είμαι υπέρ του οτιδήποτε σε βάζει σε μια διαδικασία να έχεις αυτό το… ζιζάνιο, να ψάχνεις πράγματα για τον εαυτό σου.

Την ψυχοθεραπεία την έκανες για να ψάξεις τον εαυτό σου ή επειδή στη δεδομένη στιγμή σου συνέβαινε κάτι προσωπικό και έπρεπε να ισορροπήσεις με τον εαυτό σου;

Την είχα κάνει πολύ πιο μικρή, θέλοντας πρακτικά να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα της καθημερινότητας και πραγματικά με βοήθησε. Όμως, ήμουν από μικρή έτσι. Δηλαδή, διάβαζα πολύ, αναρωτιόμουν για πράγματα, οπότε το πιο βασικό για μένα και το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Όταν τα πράγματα τα βλέπεις με αγάπη και μπορείς να αντιληφθείς και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τις ανθρώπινες αδυναμίες, μπορείς και να συγχωρέσεις και τους άλλους και τον εαυτό σου. Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

