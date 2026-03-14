Φώτης Μεταξόπουλος: Θα αρέσει ο Akylas γιατί στη Eurovision κάνουν αηδίες, η εξέλιξη είναι δραματική

Την ώρα που ο Akylas ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα τελικά της φετινής Eurovision, οι αντιδράσεις για την ελληνική συμμετοχή, συνεχίζουν να διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Φώτης Μεταξόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη. Ανέφερε πως το τραγούδι «Ferto» όχι μόνο δεν τον ενθουσίασε, αλλά το βρήκε γενικότερα αντιαισθητικό.

Ο Φώτης Μεταξόπουλος είχε μόνο αρνητικά να επισημάνει για το τραγούδι που θα ερμηνεύσει ο Akylas στη Eurovision. Αν επέλεγε εκείνος το νικητήριο, θα έστελνε το «Χάνομαι» της Marseaux. Παρόλα αυτά, δεν απέκλεισε η ελληνική συμμετοχή να καταλάβει μια καλή θέση στον τελικό, αφού όπως είπε, το επίπεδο του μουσικού διαγωνισμού έχει χειροτερεύσει τα τελευταία χρόνια.

«Ήταν αντιαισθητικό το θέαμα! Δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμό του. Ειδικά το ντύσιμό του ήταν αλλοπρόσαλλο. Ούτε η χορογραφία μου άρεσε», είπε αρχικά ο Φώτης Μεταξόπουλος.

Ο Φώτης Μεταξόπουλος είπε στη συνέχεια: «Από τις φετινές συμμετοχές μου άρεσε πολύ η Marseaux, ήταν πολύ καλή, σεμνή, ωραία, είχε και κίνηση. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει η Eurovision, πιο πολύ θα αρέσει αυτό που κάνει ο Ακύλας, γιατί στη Eurovision κάνουν αηδίες. Η εξέλιξη είναι δραματική».

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.