Φώτης Σεργουλόπουλος: Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που έχει επηρεάσει τόσο πολύ την τηλεόραση όσο ο Γιώργος Καπουτζίδης

«Δεν το έχουμε ξαναζήσει τόσο πολύ έντονα αυτό», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, μιλώντας για το reunion του «Παρά Πέντε» που υπογράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, στην έναρξη της εκπομπής τους «Πρωίαν σε είδον» το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025), μίλησαν για το reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» και για τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Είναι ίσως το πρώτο σίριαλ το οποίο έχει γίνει μέσα στην ποπ κουλτούρα σημείο αναφοράς ολόκληρων δεκαετιών. Μου φαίνεται ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει τόσο πολύ έντονα για σειρά», είπε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είπε στη συνέχεια: «Είδαμε αυτό που έχει ο Γιώργος Καπουτζίδης, τη γενναιοδωρία που τον χαρακτηρίζει προς όλους τους συναδέλφους του, τους ανθρώπους που παίζουν τα έργα του. Είναι πολύ γενναιόδωρος ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και όλοι οι συνεργάτες έχουν να πάρουν από αυτόν κι έχουν να πουν κάτι καλό. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση ένας άνθρωπος που την έχει επηρεάσει τόσο πολύ… Και όχι μόνο την τηλεόραση».