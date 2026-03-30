Φρόσω Κυριαζή: Στεναχωριόμαστε όλοι που θα φύγει η Κατερίνα Καινούργιου από την εκπομπή

Για την επόμενη ημέρα στην εκπομπή “Super Κατερίνα” του Alpha, όταν και θα αποχωρήσει η Κατερίνα Καινούργιου για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, μίλησε η Φρόσω Κυριαζή στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον συνάδελφο της, Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα την Κυριακή (29-03-2026).

“Στεναχωριόμαστε όλοι που θα φύγει η Κατερίνα Καινούργιου από την εκπομπή. Ξέρεις, η Κατερίνα έχει μια ενέργεια και ένα χαμόγελο, όταν μπαίνει στο στούντιο, που μας επηρεάζει και εμάς πάρα πολύ. Οπότε θα ‘ναι πάρα πολύ δύσκολα όταν θα φύγει. Βέβαια, είναι για καλό” δήλωσε, αρχικά, η δημοσιογράφος.

“Φυσικά υπάρχει άγχος για το πώς θα είναι η εκπομπή αφού η Κατερίνα θα αποχωρήσει. Super Κατερίνα χωρίς Κατερίνα είναι παράδοξο από μόνο του.

Θα διατηρήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και είμαι σίγουρη ότι και η Κατερίνα θα είναι μαζί μας καθημερινά”.

“Ρεπορτάζ κάνω καθημερινά, με ενημερωτικά θέματα και πολλά αποκλειστικά έχουμε βγάλει στην εκπομπή. Έχουμε 45 λεπτά δημοσιογραφίας, βγαίνω και έξω, απλά δεν βγαίνω τόσο πολύ όσο έβγαινα παλιά σαν ρεπόρτερ και μου λείπει λίγο και αυτό, δεν θα πω ψέματα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Φρόσω Κυριαζή στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην εκπομπή του Alpha.