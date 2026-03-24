Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Η Ασπασία μεταφέρεται λιπόθυμη στο νοσοκομείο κι η δίκη διακόπτεται

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τετάρτη 25 έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Επεισόδιο 100ο: Η Ασπασία μεταφέρεται λιπόθυμη στο νοσοκομείο κι η δίκη διακόπτεται. Η Αριάδνη είναι απόλυτη και σκληρή απέναντι στην Ισμήνη και δεν την αφήνει να αγκαλιάσει το μωρό. Ο Λυκούργος προσπαθεί να εξηγήσει στην κόρη του την κατάσταση και να την αποφορτίσει. Η Αλεξάνδρα, σοκαρισμένη, αναγνωρίζει τον Ορέστη στο νεκροτομείο και μετά ζητά εξηγήσεις από τη Μαρουσώ για τις συνθήκες του θανάτου του, αλλά δεν παίρνει καμία απάντηση. Τα παιδιά της τής συμπαραστέκονται, ειδικά η Χριστιάνα που δεν έχει σταματήσει να υποκρίνεται. Στο μεταξύ, η Βασιλική έχει μαραζώσει χωρίς τον Στέφανο, ο οποίος τηλεφωνεί στη Μαλένα και δεν ζητά να μιλήσει στη γυναίκα του. Ο Αντώνης κλείνει μια συνάντηση ανάμεσα στη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ κι εκεί ανακοινώνουν στην πρώτη ότι θα την αναβαθμίσουν στην οργάνωση. Η Κούλα δίνει προκαταβολή 5.000 ευρώ στη Χρυσούλα προκειμένου να πάει στο δικαστήριο και να παραδεχτεί ότι είπε ψέματα στην πρώτη της κατάθεση. Η Ισμήνη βρίσκεται έξω από τον θάλαμο των θερμοκοιτίδων και καταφέρνει να πείσει τον Κουράκο να την αφήσει να πάρει το μωρό αγκαλιά, όταν ξαφνικά φτάνει η Αριάδνη. Ο Μιχάλης στέλνει κατά λάθος μια «τολμηρή» φωτογραφία στην Αθηνά κι ο Τζον γίνεται έξαλλος.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Επεισόδιο 101ο: H γυμνή φωτογραφία του Μιχάλη στο κινητό της Αθηνάς βγάζει τον Τζον εκτός ελέγχου και οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Αριάδνη πηγαίνει δώρα στην Ισμήνη, δείχνοντας καλή θέληση, όμως η Ισμήνη δεν «τσιμπάει». Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για το ειδύλλιο του Μανώλη με την Αμαλία και η αντίδρασή της τον αφήνει άφωνο. Μια καινούρια συμμαχία γεννιέται όταν η Μαρουσώ παραδίδει στον Αντώνη και τη Χριστιάνα το μοναδικό αντίγραφο από το υλικό των καμερών. Στο καφενείο, ο Νίκος (Στέλιος Μοίρας), ο γιατρός, βρίσκει την Αριάδνη μόνη της και της κάνει ένα άγαρμπο φλερτ, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση. Η Ερωφίλη παραδέχεται στον Μανώλη τα συναισθήματά της για τον Στάθη κι ο αδελφός της την παροτρύνει να μιλήσει απευθείας στον Στάθη. Η Βασιλική σχεδιάζει κάτι που θα δοκιμάσει τη σχέση της με τον Στέφανο και ζητά τη βοήθεια της Μαλένας. Στο μεταξύ, η Ισμήνη, αποφασισμένη κι ανεξέλεγκτη, χρηματίζει μια νοσηλεύτρια, μπαίνει στον χώρο με τις θερμοκοιτίδες και είναι έτοιμη να αρπάξει το μωρό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA