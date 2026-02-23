Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Η Ασπασία μεταφέρεται στο χειρουργείο με καρδιακό επεισόδιο

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Τετάρτη 25 έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 23:00.

Ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη, όμως, δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες. Η Ασπασία μεταφέρεται στο χειρουργείο με καρδιακό επεισόδιο και η Κούλα με τον Λεοντιάδη ανησυχούν πάρα πολύ για εκείνη. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες ώρες στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γη της ελιάς – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 85ο: Ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη, όμως, δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες. Η Ασπασία μεταφέρεται στο χειρουργείο με καρδιακό επεισόδιο και η Κούλα με τον Λεοντιάδη ανησυχούν πάρα πολύ για εκείνη. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες ώρες στην Αθήνα. Παράλληλα, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι και συνειδητοποιούν ότι ο Τζον το ήξερε εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα, οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του. Ο Μιχάλης συμβουλεύει τον Κουράκο να πλησιάσει τη Δάφνη, μήπως καταφέρει να της αποσπάσει καμιά πληροφορία για το κύκλωμα. Η Μαριλένα κι ο Λυκούργος ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη δίκη της Ασπασίας και συλλέγουν μάρτυρες. Η Κατερίνα επανεμφανίζεται κι εκβιάζει τον Αντώνη, ζητώντας άλλες 100.000 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος εκμυστηρεύεται στον Λυκούργο ότι θα ζητήσει διαζύγιο μόλις γεννήσει η Ισμήνη.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 86ο: Ο Λυκούργος προτρέπει τον Κωνσταντίνο να ξανασκεφτεί το θέμα του διαζυγίου, ενώ παράλληλα ενημερώνει τον Στάθη πως έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από τη σχέση του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης. Ο Παρασκευάς στρέφεται στο διάβασμα, αφήνοντας πίσω του τις ανασφάλειες σε σχέση με τη Φρύνη, κι έτσι της δημιουργεί ακόμα περισσότερες τύψεις. Ο Ρούσσος κάνει ένα μοιραίο λάθος με μια από τις κοπέλες που διακινεί το κύκλωμα και φέρνει τον Αντώνη σε δύσκολη θέση, ενώ προκαλεί και την οργή της Χριστιάνας. Η διαθεσιμότητα λήγει κι ο Κουράκος επιστρέφει στην υπηρεσία με σκοπό να ξεσκεπάσει το κύκλωμα. Ο Στέφανος κάνει φραγή κλήσεων στον πατέρα του ο οποίος επιμένει να του μιλήσει. Η Ασπασία επιστρέφει στο κελί της κι η Κούλα προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, μιας και η δίκη βρίσκεται προ των πυλών. Ο Παυλής παίρνει εξιτήριο και η Αλεξάνδρα αποφασίζει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Εκείνος, όμως, έχει άλλα σχέδια: θέλει να πάει στη Μάνη για να βρει τη Δάφνη

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA