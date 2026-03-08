Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Η Χριστιάνα σκοτώνει τον Ορέστη

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 09 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Δευτέρα 09 Μαρτίου

Επεισόδιο 92ο: Ο Ορέστης ανακαλύπτει ότι η Χριστιάνα ήταν μπλεγμένη με τη μαφία κι αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα για όλα. Η Χριστιάνα, προκειμένου να του κλείσει το στόμα, τον σκοτώνει, αλλά το οργανώνει έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Ο Στέφανος κι η Βασιλική συνεχίζουν να διαφωνούν έντονα σχετικά με τη μετακόμιση στη Γερμανία. Ο Τζον επιμένει με τις σκηνές ζηλοτυπίας και ο Κωνσταντίνος με τη Μαργαρίτα προσπαθούν να τον νουθετήσουν. Η Ασπασία, ο Λυκούργος και ο Παρασκευάς ξενυχτούν ενόψει της δίκης, ενώ η Φρύνη εκμεταλλεύεται την απουσία του Παρασκευά για να βρεθεί με τον Κωνσταντίνο. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν ακόμα μια νύχτα πάθους, αλλά την επόμενη ημέρα εκείνος επιστρέφει στην Κρήτη. Η Αλεξάνδρα ανησυχεί με την απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί τη Μαρουσώ για να τον ψάξει η Αστυνομία. Ο Κουράκος εμψυχώνει την Ισμήνη καθώς μπαίνει στον έβδομο μήνα, ενώ η Αριάδνη παρακαλάει τον Στέφανο να αρνηθεί την πρόταση που του έγινε, φέρνοντας όμως τα αντίθετα αποτελέσματα. Η δίκη της Ασπασίας ξεκινά και ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη ανατροπή στην υπόθεση.

Γη της ελιάς – Τρίτη 10 Μαρτίου

Επεισόδιο 93ο: Η κόντρα ανάμεσα στη Βασιλική και τον Στέφανο συνεχίζεται σε έντονους ρυθμούς και η Μαλένα κρυφακούει έναν από τους καβγάδες τους. Ο Στέφανος αναγκάζεται να πει τη μισή αλήθεια στη μικρή, η οποία δηλώνει έτοιμη να τον ακολουθήσει κι ας μην έχει καταλάβει που θα πάνε. Η Αιμιλία ανεβάζει πυρετό κι ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να ακυρώσει το ραντεβού του με την Φρύνη, δημιουργώντας της υποψίες ότι μπορεί τελικά να μη χωρίσει. Η Μαρουσώ ερευνά την ύποπτη εξαφάνιση του Ορέστη, ενώ η Αλεξάνδρα αρχίζει να υποψιάζεται ότι υπήρχε άλλη γυναίκα στη ζωή του. Η παρεξήγηση ανάμεσα στον Πότη και τη Μυρτώ συνεχίζεται, με το μπέρδεμα να μεγαλώνει. Ο Παυλής, με σύμμαχο τον Μανώλη, αποφασίζει να εκδικηθεί αυτούς που κακοποίησαν τη Δάφνη. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται, με τον Παρασκευά και τον Κουράκο να καταθέτουν. Η Μαργαρίτα ετοιμάζεται να κατέβει στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στην Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη μαθαίνει ότι ο Ορέστης της είχε πει ένα μεγάλο ψέμα.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 12 Μαρτίου

Επεισόδιο 94ο: Η Χριστιάνα ξεκινά τη συγκάλυψη του εγκλήματος: εξαφανίζει τα ρούχα του Ορέστη από το σπίτι κι αφήνει ένα πλαστό σημείωμα που οδηγεί την Αλεξάνδρα σε λάθος συμπέρασμα για την εξαφάνισή του. Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις ανάμεσα στον Στέφανο και τη Βασιλική συνεχίζονται με εκείνον να παίρνει μια απόφαση που τη στεναχωρεί αφάνταστα. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει απροειδοποίητα στο ανθοπωλείο και βλέπει τον Παρασκευά με τη Φρύνη να φιλιούνται. Η ζήλια τον κυριεύει και βγάζει στην επιφάνεια τον διεκδικητικό του εαυτό. Η Αθηνά καλεί τον Μιχάλη στο σπίτι για φαγητό κι ο Τζον δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα η ένταση να ανέβει επικίνδυνα. Ο Παυλής κάνει στροφή 180 μοιρών κι αιφνιδιάζει τη Δάφνη, ζητώντας της να κάνουν παιδί και μάλιστα άμεσα. Η δίκη συνεχίζεται κι ο Λυκούργος εμφανίζει «άσο από το μανίκι»: με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, καταφέρνει να στριμώξει την Ξένια μπροστά στην έδρα του δικαστηρίου και η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να ανατραπεί. Την ίδια ώρα, η αστυνομία πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια για τον θάνατο του Ορέστη.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA