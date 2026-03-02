Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Ο Κωνσταντίνος παραδέχεται στον Λυκούργο ότι ο έρωτάς του για την Ισμήνη έχει σβήσει

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τρίτη 03 έως την Πέμπτη 05 Μαρτίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τρίτη 03 Μαρτίου

Επεισόδιο 90ο: Ο Κωνσταντίνος, χωρίς υπεκφυγές, παραδέχεται στον Λυκούργο ότι αγόρασε καινούριο σπίτι και πως είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, γιατί ο έρωτάς του για την Ισμήνη έχει σβήσει. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος ζει έναν εφιάλτη, καθώς η ενδεχόμενη παρουσία του πατέρα του στη Μάνη απειλεί να τινάξει την οικογένειά του στον αέρα. Παράλληλα, ο Τζον βρίσκει κάτι ύποπτο στην τσάντα της Αθηνάς και η ζήλια του προς τον Μιχάλη φουντώνει. Ο Παρασκευάς χωρίζει οριστικά με τη Φρύνη και φεύγει από το σπίτι. Ο Αντώνης, αντιμετωπίζει κατάματα τη γυναίκα που τον εκβιάζει: της δείχνει τη σκληρή του πλευρά και την προειδοποιεί πως δεν θα ενδώσει ξανά στις απειλές της. Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική ότι η αίτησή του για δουλειά στη Γερμανία εγκρίθηκε κι εκείνη αντιδρά έντονα καθώς δεν θέλει να εγκαταλείψει τη Μάνη. Η Δάφνη μένει άφωνη όταν βλέπει στην πόρτα της τον Παυλή. Η στιγμή που περίμεναν και οι δύο έφτασε.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 05 Μαρτίου

Επεισόδιο 86ο: Η Δάφνη κι ο Παυλής σμίγουν κι αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω στην Κρήτη. Ο Στέφανος κι η Βασιλική, από την άλλη, καλούνται να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση, καθώς εκείνος σκέφτεται σοβαρά την επαγγελματική πρόταση που του έχει γίνει, παρά τις διαφωνίες της. Ο Λυκούργος προσπαθεί να επικεντρωθεί στη δίκη, αλλά παράλληλα τον καίει να εξακριβώσει αν συμβαίνει κάτι ανάμεσα στην Φρύνη και τον Κωνσταντίνο. Ο Πότης νομίζει ότι η Μυρτώ έχει πέσει στον έρωτά του, αγνοώντας ότι εκείνη ενδιαφέρεται για τον Κουράκο. Ο Τζον ζηλεύει φρικτά την Αθηνά και συνεχίζει να της κάνει σκηνές για τον Μιχάλη. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν μια απροσδόκητη νύχτα μαζί. Η Ασπασία, μία ημέρα πριν τη δίκη, δίνει τις τελευταίες πληροφορίες στον Λυκούργο. Ο Ορέστης μαθαίνει ότι η Χριστιάνα έχει κανονίσει να κάνει ένα τατουάζ στην ωμοπλάτη κι αποφασίζει να δράσει προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια σχετικά με το παρελθόν της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA