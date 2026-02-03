Γη της ελιάς – επόμενο επεισόδιο: Η Κούλα πληρώνει αδρά τη Ρένα στη φυλακή για να προσέχει την Ασπασία

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στις 22:20.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 80ο: Ο Παρασκευάς υποψιάζεται ότι η Φρύνη τον απατάει και προσπαθεί να το εξακριβώσει, ενώ ο Λυκούργος τον προτρέπει να σοβαρευτεί και να πάψει να την αμφισβητεί. Η Ισμήνη νιώθει μοναξιά και βρίσκει παρηγοριά στη συντροφιά της Αριάδνης. Ο Κουράκος επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος του Βαγιάκου ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το κύκλωμα και δίνει όρκο να το εξαρθρώσει. Η Αλεξάνδρα αντιλαμβάνεται ότι ο Στάθης προσπαθεί να την αποκόψει από τους Αμερικάνους και τον προειδοποιεί να αλλάξει τακτική. Η Αθηνά κι ο Τζον φτάνουν στο Σούνιο και συνειδητοποιούν ότι η Μαρία είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον γείτονα από το Βέλγιο. Η Κούλα πληρώνει αδρά τη Ρένα στη φυλακή για να προσέχει την Ασπασία, ενώ ο Λυκούργος ενημερώνει τον Μιχάλη πως θα τον καλέσει για μάρτυρα στη δίκη. Η Άννα σπάει την υπόσχεση που έδωσε στη Δάφνη και λέει στον Μανώλη όλη την αλήθεια για εκείνη και το μωρό της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA