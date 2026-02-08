Γη της ελιάς – spoiler: Η Ασπασία παθαίνει έμφραγμα στη φυλακή

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, καθώς η Ασπασία παθαίνει έμφραγμα στη φυλακή, ενώ ο παράνομος έρωτας της Φρύνης και του Κωνσταντίνου κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος ανυπομονούν για την εκδρομή τους στην Αθήνα προκειμένου να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί χωρίς να κρύβονται. Έτσι, στα προσεχή επεισόδια, το παράνομο ζευγάρι ετοιμάζει τα πράγματά του και ενημερώνουν για το κοινό τους ταξίδι μόνο τον Στέφανο και τον Τζον. Την επόμενη μέρα η Φρύνη είναι έτοιμη να φύγει από το σπίτι προκειμένου να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο και να πάνε στην Αθήνα, όταν την προλαβαίνει ο Παρασκευάς επιμένοντας να την πάει στο ΚΤΕΛ.

Εκείνη και προσπαθεί να τον αποφύγει ευγενικά αλλά ο σύντροφός της επιμένει. Τελικά η Φρύνη καταφέρνει να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο και φεύγουν για τον προορισμό τους. Φτάνοντας εκεί αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και χαίρονται τον έρωτά τους. Ο Κωνσταντίνος αισθάνεται ότι η ζωή του έδωσε ακόμα μια ευκαιρία στον έρωτα και για αυτό είναι αποφασισμένος να το ζήσει. Έτσι, ανακοινώνει στην Φρύνη πως σκοπεύει να ζητήσει διαζύγιο από την Ισμήνη μόλις γεννήσει.

Στο άκουσμα της είδησης, εκείνη παγώνει. Οι δυο τους, όπως θα δούμε, απολαμβάνουν κάθε στιγμή και παραδίνονται στον έρωτά τους, χωρίς αναστολές.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Λυκούργος ενώνει τα κομμάτια του παζλ και ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη… Κι ενώ οι δύο τελευταίοι συνεχίζουν τις ανέμελες βόλτες τους στην Αθήνα, πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή.

Εν τω μεταξύ, η Ασπασία, στη φυλακή, έχει σοβαρά προβλήματα με τη συγκρατούμενή της, η οποία η οποία την καρφώνει στους δεσμοφύλακες. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή όταν μία άγρια συμπλοκή ξεσπά στη φυλακή ανάμεσα στη Ρένα και τη Βιολέτα και η Ασπασία μπαίνει στη μέση για να τις χωρίσει. Μετά από αυτό, η Ασπασία αισθάνεται ξαφνικά έναν οξύ πόνο στο στήθος. Παθαίνει έμφραγμα και καταρρέει….