Γη της ελιάς – spoiler: Η Ερωφίλη χάνει το μωρό, ο Στάθης τη σπρώχνει για να τη γλιτώσει από τροχαίο

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, μετά τον χαμό του Ορέστη η Αλεξάνδρα προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις της. Ωστόσο έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα και αποφασίζει να φτάσει ως το τέλος για να βρει τις απαντήσεις που χρειάζεται. Δεν μπορεί όμως να φανταστεί πως η κόρη της η Χριστιάνα τής στέρησε τον άντρα που αγάπησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλεξάνδρα κοιτάζει το σημείωμα του Ορέστη, με το οποίο υποτίθεται ότι της ανακοίνωσε πως την εγκαταλείπει, και της μπαίνουν διάφορες σκέψεις στο μυαλό. Έτσι, βρίσκει κάποιες ευχετήριες κάρτες που της είχε στείλει στο παρελθόν και παρατηρεί ότι ο γραφικός του χαρακτήρας δεν μοιάζει καθόλου. Και από εκείνη τη στιγμή είναι σχεδόν σίγουρη πως κάτι άλλο έχει συμβεί. Έτσι, αποφασίζει να απευθυνθεί σε γραφολόγο προκειμένου να βρει την αλήθεια. Μια αλήθεια όμως που, αν βγει στη επιφάνεια, θα την οδηγήσει στον πραγματικό δολοφόνο, που δεν είναι άλλος από τη Χριστιάνα.

Εκείνη μαθαίνει ότι η Αλεξάνδρα έβαλε γραφολόγο, και τον ψάχνει προκειμένου να καλύψει την αλήθεια, καθώς αντιλαμβάνεται πως η μητέρα της βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στα ίχνη της.

Τα τραγικά γεγονότα όμως για την Αλεξάνδρα δεν σταματούν εδώ. Κάποια στιγμή ο Στάθης ταξιδεύει στα Χανιά για δουλειά. Η έλξη ανάμεσα σε εκείνον και την Ερωφίλη δεν έχει τελειώσει και συναντιούνται σε μια καφετέρια, όπου του δίνει εξηγήσεις για την εγκυμοσύνη της. Την ώρα που φεύγουν όμως ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω τους, και ο Στάθης, προσπαθώντας να προστατέψει την Ερωφίλη, άθελά του τη σπρώχνει απότομα, με δυσάρεστες συνέπειες.

Η Ερωφίλη τραυματίζεται σοβαρά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Η οικογένεια Ρουσσάκη τρέχει κοντά στην Ερωφίλη και ο γιατρός τούς ενημερώνει πως δυστυχώς έχασε το μωρό που κυοφορούσε. Το σοκ είναι για όλους μεγάλο. Μπροστά σε όλους, ο Στάθης παραδέχεται ότι έσπρωξε την Ερωφίλη για να τη γλιτώσει από το αυτοκίνητο, όμως πρέπει να εξηγήσει και γιατί ήταν μαζί της τη μοιραία στιγμή. Εκείνη, από την άλλη, κατηγορεί τον Στάθη.

Μετά τις προσβολές της Ερωφίλης και του Παυλή, ο Στάθης μαζεύει τα πράγματά του κι επιστρέφει στη Μάνη, ενώ ο Αντώνης χρεώνει στην Ερωφίλη την απώλεια του μωρού και έρχεται κοντά με τη Μαρουσώ. Η Ερωφίλη είναι σε άθλια κατάσταση για όσα συνέβησαν, αλλά την επομένη βλέπει το βίντεο από το ατύχημα, και το υλικό δικαιώνει τον Στάθη. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης στάζει χολή για την Ερωφίλη, προκαλώντας την οργή της Αλεξάνδρας.