Γη της ελιάς – spoiler: Ο Λυκούργος δίνει μάχη για να αθωώσει την Ασπασία

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η μεγάλη στιγμή για την Ασπασία έχει φτάσει. Η δίκη της ξεκινά με τα αγαπημένα της πρόσωπα να βρίσκονται στο πλευρό της και τον Λυκούργο να είναι τόσο καλά προετοιμασμένος προκειμένου να την αθωώσει.

Όπως είναι φυσικό, η κατηγορούμενη που έχει περάσει δύσκολα με την περιπέτεια της υγείας της αλλά και με όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα είναι έτοιμη να ανέβει στο βήμα να καταθέσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τη μνήμη του αδικοχαμένου γιου της, του Κίμωνα. Όμως πρέπει να έχει γερό στομάχι μιας και από την έναρξη της δίκης, ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη ανατροπή στην υπόθεση. Προσπαθεί να μην δείξει πως επηρεάζεται από το γεγονός αυτό, ενώ ζητά από την πελάτισσά του να παραμείνει ψύχραιμη.

Άλλωστε την έχει προειδοποιήσει πως θα ακουστούν πολλά ψεύδη σε αυτή τη δίκη και δεν θα πρέπει να χάσει την υπομονή της μιας και στο τέλος η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα λάμψουν. Ο Λυκούργος, όπως θα δούμε, έχει στη λίστα των μαρτύρων πρόσωπα κλειδιά που θα μιλήσουν για τον βίο τόσο της Ασπασίας όσο και του Δημοσθένη.

Πρώτος ανεβαίνει στο βήμα ο Παρασκευάς, ο οποίος καταθέτει όλα όσα έχει συμφωνήσει με τον Λυκούργο. Ο νεαρός τα πάει εξαιρετικά και ο δικηγόρος είναι αισιόδοξος, ενώ αμέσως μετά καταθέτει ο Κουράκος. Όμως όσα έχουν πει εκείνοι προκαλούν τις αντιδράσεις των αντιδίκων!

Στην αίθουσα επικρατεί φασαρία με τον δικαστή να προσπαθεί να επιφέρει την τάξη. Όμως ο Λυκούργος δεν δείχνει καθόλου να ανησυχεί μιας και λίγο μετά εμφανίζει έναν κρυμμένο άσο που είχε στο μανίκι του.

Τότε ο δικηγόρος με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, καταφέρνει και στριμώχνει την Ξένια μπροστά στην έδρα του δικαστηρίου με αποτέλεσμα η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να ανατραπεί. Η Ασπασία ξαφνιάζεται και κοιτά με τρόμο τον δικηγόρο της, ενώ όλα δείχνουν πως αυτή η δίκη θα είναι γεμάτη εκπλήξεις.

Ο Κωνσταντίνος ζηλεύει τη Φρύνη

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η παράνομη σχέση του Κωνσταντίνου και της Φρύνης συνεχίζεται. Όμως όταν εκείνος ακυρώνει τελευταία στιγμή το ραντεβού τους δημιουργεί υποψίες στην κοπέλα ότι μπορεί τελικά να μη χωρίσει. Έτσι, εκείνη αρχίζει να είναι λίγο ψυχρή απέναντί του.

Όταν όμως ο Κωνσταντίνος μπαίνει απροειδοποίητα στο ανθοπωλείο και βλέπει τον Παρασκευά με τη Φρύνη να φιλιούνται ταράζεται. Η ζήλια τον κυριεύει και βγάζει στην επιφάνεια τον διεκδικητικό του εαυτό.