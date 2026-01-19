Γιάννης Κουκουράκης, Έλλη Τρίγγου και «Tou Busa o yios» καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Κουκουράκη, την Έλλη Τρίγγου και τον youtuber, «Tou Busa o yios».

Ο πρωταγωνιστή του επιτυχημένου «Grand Hotel» του ANT1, Γιάννης Κουκουράκη, θα κάνει μία συζήτηση για τον ρόλο του Πέτρου Ασλάνογλου και τις καταιγιστικές εξελίξεις που έρχονται στη σειρά, ενώ αποκαλυπτικά είναι και όσα λέει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Έλλη Τρίγγου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός εξομολογείται τη βαθιά αγάπη του για την τηλεόραση και παραδέχεται πως δεν θα ήθελε να συνδυάσει ξανά σήριαλ με θέατρο λόγω των απαιτητικών ρυθμών.

Παράλληλα, ανοίγει την καρδιά του για την προσωπική του ζωή, εξηγεί πως προσγειώθηκε από το «ροζ συννεφάκι» που βρισκόταν, αναφέρεται στην ιδανική σχέση που έχει με τους γονείς του και τα αδέρφια του και στην ανάγκη του να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους που αγαπά.

Τέλος, εξηγεί γιατί νιώθει άβολα με το φλερτ μέσω Instagram και στέλνει το δικό του μήνυμα για τις αξίες της εποχής μας, τονίζοντας πως θα ήθελε να δει την «ντροπή» και την ενσυναίσθηση να επιστρέφουν ως έννοιες στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και την Έλλη Τρίγγου. Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρεται στην εμπειρία της από τη σειρά «Φαντάσματα», αποκαλύπτοντας την έντονη εσωτερική ανάγκη που ένιωσε φέτος να υπηρετήσει το είδος της κωμωδίας, ενώ ξεκαθαρίζει πως για εκείνη το κίνητρο για κάθε νέα δουλειά δεν είναι ένας συγκεκριμένος ρόλος, αλλά η συνάντηση με εμπνευσμένους ανθρώπους που την εξελίσσουν.

Παράλληλα, μοιράζεται τις εντυπώσεις της από το ταξίδι ζωής που πραγματοποίησε στην Ισλανδία υπό το Βόρειο Σέλας, καθώς και την ανάγκη που είχε να αποστασιοποιηθεί και να ξεκουραστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τις θεατρικές παραστάσεις «Λόλα» στο θέατρο Παλλάς και «Αθανασία» στο θέατρο Βασιλάκου, μέχρι τη συμμετοχή της στην κινηματογραφική ταινία «Ο έρωτας γράφεται» της Iconic Films, αποδεικνύοντας πως διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο μυστηριώδης αναβάτης των social media, «Tou Busa o yios», που διατηρεί την ανωνυμία του πίσω από το κράνος του, αποκαλύπτοντας την αλήθεια των ελληνικών δρόμων.

Ο δημοφιλής youTuber εξηγεί από πού εμπνεύστηκε το όνομά του και μιλά για την επαγγελματική ενασχόληση με τα βίντεό του, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, τη σημασία του προστατευτικού εξοπλισμού και την ανάγκη για σεβασμό στα όρια ταχύτητας.

Μέσα από την περιγραφή έντονων περιστατικών που έχει βιώσει, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κατά του θυμού στους δρόμους, μοιράζεται την αγάπη που εισπράττει από το κοινό και εξηγεί τον ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να αποχωριστεί τη μηχανή του.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης