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Γιάννης Κρητικός: «Υποφέρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη»

«Νομίζω ότι χρειάζονται πολλές ώρες ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης, αλλά και πάλι δεν σώζεται η κατάσταση», αποκάλυψε ο τραγουδιστής
Γιάννης Κρητικός
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«Θα με ενδιέφερε να κάνω ένα show σαν αυτά που έκανε ο Βλάσσης Μπονάτσος», αποκάλυψε ο Γιάννης Κρητικός.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) ο Γιάννης Κρητικός. Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, και τι θα ήθελε να κάνει στην τηλεόραση.  

«Υποφέρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη. Δεν μπορώ να συνηθίσω τη φωνή μου, όταν μιλάω», είπε αρχικά, προσθέτοντας:

«Στο τραγούδι, με τα χρόνια, κάπως το έχω συνηθίσει, αλλά το να με βλέπω στην τηλεόραση να μιλάω… Νομίζω ότι χρειάζονται πολλές ώρες ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης, αλλά και πάλι δεν σώζεται η κατάσταση».

Για το αν θα ασχολούνταν με την τηλεόραση αποκάλυψε:  «Με ενδιαφέρει η παρουσίαση. Αλλά θα με ενδιέφερε ένα show, σαν αυτά που έκανε παλαιότερα ο Βλάσσης Μπονάτσος ή όπως αυτό που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος με τις πλάκες. Ένα show ή μία εκπομπή, αλλά η παρουσίαση, σαν παρουσίαση ακριβώς, όχι τόσο».

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