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Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξεματιαστούμε»

Ο Άρης Πορτοσάλτε, μετά τη χθεσινή του απουσία από το πλατό επέστρεψε στα τηλεοπτικά του καθήκοντα με τη Μαρία Αναστασοπούλου να τον υποδέχεται
Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε
Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε
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Η Μαρία Αναστασοπούλου στη σημερινή εκπομπή «Live You» (22.07.2026) είχε δίπλα της ξανά, το τηλεοπτικό ταίρι της, τον Άρη Πορτοσάλτε.

Ο Άρης Πορτοσάλτε, μετά τη χθεσινή του απουσία από το πλατό επέστρεψε στα τηλεοπτικά του καθήκοντα με τη Μαρία Αναστασοπούλου να τον υποδέχεται και να τονίζει πως πρέπει να κάνουν ένα… ευχέλαιο!

«Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξεματιαστούμε», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να απαντά ότι «ένα ευχέλαιο το χρειαζόμαστε και θα το κάνουμε και δημοσίως, θα φέρουμε έναν ιερέα».

Μ.Α.: Όχι βρε Άρη μου, αυτό θυμίζει πολύ παλιά τηλεόραση…

Α.Π.: Τι να κάνουμε ρε Μαρία…

Μ.Α.: Και λέμε ότι ο κόσμος φεύγει από την τηλεόραση.

Α.Π.: Όχι, θα τον φέρουμε εμείς πίσω.

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