Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος χάρηκε που κέρδισε, οι γιατροί θα δώσουν σχήμα στο πόδι του για να μπει πρόσθετο μέλος

Το βράδυ της Τετάρτης (20.05.2026) προβλήθηκε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού του «Survivor» και ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι νικητής του ριάλιτι επιβίωσης είναι ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης που τραυματίστηκε στον Άγιο Δομίνικο από προπέλα σκάφους την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο και ακρωτηριάστηκε στο πόδι.

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην Αμερική και πρόκειται να υποβληθεί σε νέα επέμβαση, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno». Τα όσα είπε η μητέρα του πρώην παίκτη του «Survivor» προβλήθηκαν την Πέμπτη (21.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, ο Σταύρος χάρηκε πολύ που κέρδισε το ριάλιτι και ζήτησε και την κούπα του νικητή.

«Ο Ατζούν επικοινωνεί συχνά με τον Σταύρο και έχει βάλει μια ομάδα 15 γιατρών, οι οποίοι είναι κορυφαίοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιδί μου. Δεν περνάνε απλά να του πουν μια “καλημέρα”, είναι εκεί, κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζεται και τον προσέχουν. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για την κατάσταση του παιδιού μας», είπε αρχικά.

«Όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε τελικά το “Survivor”, ο Σταύρος ενθουσιασμένος μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ατζούν και του είπε ότι θέλει και την κούπα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε “εγώ μάνα θα την φέρω την κούπα”. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρήματα. Προσπαθεί να είναι τόσο θετικός και χαρούμενος ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου για την αντίδραση του γιου της όταν ενημερώθηκε για τη νίκη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσα στην ημέρα μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να μην χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο. Στο δεξί πόδι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση, ενώ στο αριστερό θα επιχειρήσουν να μειώσουν τον πόνο και να δώσουν το σχήμα, έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Πονάει πολύ το αριστερό του ποδαράκι και θα κάνουν κάτι με τα νεύρα για να το περιορίσουν. Ακόμη όμως και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει», δήλωσε ακόμα η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

«Νικητής του φετινού “Survivor” και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor. Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», είπε ο Γιώργος Λιανός στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού.