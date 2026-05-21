Ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει με το «After Dark» και πρώτο καλεσμένο τον Πέτρο Ιακωβίδη

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 24 Μαΐου στις 23:00 στο OPEN
Ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Πέτρο Ιακωβίδη
Ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει τηλεοπτικά με το «After Dark», που πρεμιέρα την Κυριακή 24 Μαΐου στις 23:00 στο OPEN. Καλεσμένος στην πρώτη του εκπομπή θα είναι ο γνωστός τραγουδιστής Πέτρος Ιακωβίδης. 

Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται στο πλατό του «After Dark» και στον Θέμη Γεωργαντά πώς αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής και παραδέχεται ότι για εκείνον είναι πολύ σημαντικό να ακούει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σχόλια.

Παράλληλα, αναφέρεται στη στήριξη που έχει δεχτεί από τη Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πρώτα του μουσικά βήματα και αποκαλύπτει πως το τραγούδι «Παραδόθηκα σε σένα», του το «έκλεψε» μέσα από τα χέρια του.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης μιλάει με συγκίνηση για τον Βασίλη Καρρά και τονίζει πως θα ήθελε πολύ να είχε τραγουδήσει έστω και ένα δικό του τραγούδι.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, εκμυστηρεύεται ότι σε δέκα χρόνια φαντάζεται τον εαυτό του πατέρα, καθώς θεωρεί ότι η οικογένεια και τα παιδιά είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Συγκινείται, μάλιστα, όταν θυμάται πως την πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, είδε τον πατέρα του να δακρύζει και τότε κατάλαβε πόσο περήφανος νιώθει για εκείνον, ενώ μιλάει και για τη στιγμή που αφιέρωσε στη μητέρα του το τραγούδι «Σ’ αγαπάω όπως είσαι» και την πήρε αγκαλιά.

Εννοείται ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη Γεωργαντά! Άραγε «Δάγκωσε τη γλώσσα του» ή μίλησε για όλους και για όλα; Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. 

Κάθε επεισόδιο μετατρέπεται σε μία μοναδική εμπειρία με ιδιαίτερα challenges, απρόβλεπτα παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις που δοκιμάζουν την ειλικρίνεια των καλεσμένων. Και φυσικά, η πιο χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς δεν είναι άλλη από το πολυσυζητημένο εξομολογητήριο, εκεί όπου ο Θέμης κάνει τις ερωτήσεις που όλοι θέλουν να ακούσουν, αλλά λίγοι τολμούν να απαντήσουν! Πόσο έτοιμοι θα είναι οι φετινοί καλεσμένοι να αποκαλύψουν την πιο αληθινή πλευρά του εαυτού τους;

