Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Οι ήρωες καταφεύγουν στη Μαγουλάδα μαζί με απρόσμενους επισκέπτες

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα» έρχεται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η Βιβή καταφέρνει τελευταία στιγμή να αποφύγει τη συνάντηση με τον Μιχαήλο, σε αντίθεση με τον Τάσο. Οι ήρωες του Γιατί ρε πατέρα καταφέρνουν να ξεφύγουν στην ξακουστή «Μαγουλάδα» ενώ λόγω ενός λάθους της Τίνας, στο ίδιο χωριό έφτασαν και απρόσμενοι επισκέπτες. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο του Γιατί ρε πατέρα που παίζει στον ΑΝΤ1.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

10ο επεισόδιο: Η Βιβή καταφέρνει τελευταία στιγμή να αποφύγει τη συνάντηση με τον Μιχαήλο. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και με τον Τάσο, κάτι που κάνει τον Μιχαήλο ν’ αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Η φυγή όλων τους στο χωριό είναι πλέον η μοναδική λύση για να χάσει τελείως τα ίχνη τους. Και κάπως, τελικά, όλοι οι ήρωες, μετά από δυσκολίες και αναποδιές, περνούν το κατώφλι της ξακουστής «Μαγουλάδας». Όμως, η Τίνα, θα βάλει και πάλι το μαγικό «χεράκι της» και τελικά στη Μαγουλάδα καταφθάνουν κι άλλοι απρόσμενοι επισκέπτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αφήσουν για πάντα το αποτύπωμά τους στο χωριό.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.