Γιολάντα Μπαλαούρα: Στη δική μου εποχή ήταν ινδάλματα ο Πάνος Μιχαλόπουλος και ο Σταμάτης Γαρδέλης

Για τη συνεργασία που είχε σε νεαρή ηλικία με «είδωλα» της εποχής μίλησε, μεταξύ άλλων, η Γιολάντα Μπαλαούρα αργά το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2025) στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στη συχνότητα του Action 24.

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της στην Αθηναΐδα Νέγκα, η Γιολάντα Μπαλαούρα αναφέρθηκε ακόμα στη διάκριση που ενδεχομένως επικρατούσε τότε ανάμεσα στους λεγόμενους «εμπορικούς» και τους «ποιοτικούς» καλλιτέχνες.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στη δική μου εποχή ήταν ινδάλματα ο Πάνος Μιχαλόπουλος και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Ήταν ινδάλματα λίγο πριν δουλέψω μαζί τους. Όταν δούλεψα μαζί τους, όχι δεν τους απομυθοποίησα, σεβόμουν αυτό που κάνουν ως άνθρωποι που ήταν πριν από μένα σ’ αυτή τη δουλειά. Προσπαθούσα να δω τι κάνουν, μου άρεσε που ήταν πολύ όμορφοι γιατί είμαι και απ’ αυτούς που αγαπούν να βλέπουν όμορφους, αισθητικά ωραίους, ανθρώπους. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που ζούσα μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον».

«Μετά όταν μπήκα στη σχολή, όμως, κατάλαβα ότι από πίσω αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά και εκεί άρχισα να το απομυθοποιώ. Κατάλαβα ότι αν σκοπεύω να συνεχίσω και να μείνω σ’ αυτή τη δουλειά, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω πάρα πολύ», εκμυστηρεύτηκε.

«Θα ήθελα να είχα συνεργαστεί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο γιατί στη δική μου εποχή ήταν ό,τι πιο σημαντικό. Ξεκίνησα όμως από αλλού, δηλαδή ξεκίνησα από τον Γιάννη Δαλιανίδη. Θυμάμαι πως μου ‘χει πει κάποιος ότι «όταν ξεκινάς από Δαλιανίδη, δεν μπορεί να σε πάρει ο Αγγελόπουλος», που ‘ναι λάθος. Δεν τον πλησίασα ποτέ, για να πω την αλήθεια, δεν τόλμησα να τον πλησιάσω», πρόσθεσε κατόπιν η Γιολάντα Μπαλαούρα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το βράδυ της Παρασκευής.