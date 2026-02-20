Γιώργος Αλκαίος: Δεν έχω ούτε είχα τάσεις φυγής, ήταν μια απόφαση για τη ζωή μου να φύγω στη Μήλο

Για την απόφαση να απομονωθεί για λίγα χρόνια στη Μήλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μίλησε ο Γιώργος Αλκαίος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Παρασκευής 20.02.2026, όταν και συνάντησε τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

«Δεν έχω ούτε είχα τάσεις φυγής, ήταν μια απόφαση για τη ζωή μου. Γιατί φιλοσόφησα τόσο πολύ με τον χαμό της γιαγιάς μου, η οποία με μεγάλωσε και έφυγε μεγάλη σε ηλικία, που μπήκα σε μια σκέψη. “Να σου πω, ρε φίλε, έχεις κάνει τόσα πράγματα και δεν έχεις κάνει για τον εαυτό σου, που να το γουστάρεις μέσα σου”. Σκέφτηκα, λοιπόν, πως αυτό που γούσταρα τότε ήταν να πάω στη Μήλο και το έκανα χωρίς σκέψη. Έτσι, με τσαμπουκά πήγα και το είπα σε όλους στο τηλέφωνο όταν πήγαινα, από το καράβι. Οι κολλητοί φίλοι ήρθαν και ο ένας είναι, μάλιστα, υπεύθυνος των δωματίων που έχω αυτή τη στιγμή εκεί» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο Γιώργος Αλκαίος.

«Στην αρχή χτυπούσε πολύ το τηλέφωνο αλλά για πέντε χρόνια το ‘χα στη σίγαση. Μετά, σιγά σιγά, δεχόμουν πιο προσωπικά τηλέφωνα και τα επαγγελματικά ήξεραν, ή μάλλον φαντάζονταν, ότι μου ‘στριψε. Το άκουσα αυτό και μάλιστα ήρθαν δυο μεγάλοι τραγουδιστές και με βρήκαν, για να δουν αν είμαι καλά», είπε ακόμη ο τραγουδιστής.

«Δηλαδή ο Αντύπας, για παράδειγμα, που είμαστε πολύ φίλοι, ήρθε στη Μήλο γιατί ανησύχησε και ήθελε να δει πως είμαι. Κάθισε δυο μέρες, κατάλαβε πως είμαι καλά και του εξήγησα ότι θέλω να κάνω αυτό» συμπλήρωσε, παράλληλα, ο Γιώργος Αλκαίος στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.