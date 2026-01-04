Γιώργος Γρηγοριάδης για Γιώργο Παπαδάκη: Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, μένουν σε όσα δίδαξαν

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και ο Γιώργος Παπαδάκης συνεργάζονταν στον ΑΝΤ1, από το 2000 μέχρι το 2025, όταν ο εμβληματικός παρουσιαστής αποφάσισε να αποχωρήσει από το τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα». Η είδηση του θανάτου του, σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και βύθισε στο πένθος όλους εκείνους που είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Γιώργος Γρηγοριάδης έγραψε: «Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Η πιο σταθερή φωνή της πρωινής ενημέρωσης και το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που με πίστεψε, με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε χώρο να εξελιχθώ.

Για 19 χρόνια από το 2000, ήμουν συνεργάτης του ως ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη στιγμή που μου ζήτησε να κατέβω στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 2019 και να σταθώ δίπλα του στην παρουσίαση.

Έξι ακόμα χρόνια μαζί, δίπλα του, μέχρι την τελευταία ημέρα της εκπομπής, όταν ο ίδιος αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στο Καλημέρα Ελλάδα. Δάσκαλος, συνεργάτης, σημείο αναφοράς στη δημοσιογραφία και στην ζωή. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν σε όσα δίδαξαν και σε όσους πίστεψαν. Η μνήμη του θα είναι ζωντανή. Ειλικρινή Συλληπτήρια στους οικείους του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου «Λαϊκό» ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 17:42. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε, όταν ολοκληρώθηκαν ανεπιτυχώς οι προσπάθειες ανάνηψης.