Γιώργος Καπουτζίδης για Eurovision 2026: «Είναι σαν να λες ότι η δική μας η δουλειά δεν είναι και πολύ σημαντική»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παραχώρησε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού για τη Eurovision 2026 και δεν θέλησε να αναφερθεί σε σχόλια που έγιναν, κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Δήλωσε χαρούμενος για τη συνεργασία του και πλέον ετοιμάζεται τόσο για τον Β’ Ημιτελικό όσο και για τον Εθνικό Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

«Όχι, δεν διαβάζω τίποτα, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε κι εμείς το show», απάντησε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης όταν ρωτήθηκε αν παρακολούθησε τις αντιδράσεις.

Στην επιμονή αν θα τα δει αργότερα, ξεκαθάρισε: «Μπορεί και όχι. Είναι σαν να λες ότι η δικιά μας η δουλειά δεν είναι και πολύ σημαντική και σημαντικά είναι τα σχόλια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ίσως εσείς έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το “έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό”. Έχουμε ξεχάσει το τι νιώθουμε και λέμε το τι μας σχολιάζουνε».

Και όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ο ίδιος, απάντησε: «Αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι χαρούμενος που συνεργάστηκα με δύο κυρίες τις οποίες τις εκτιμώ…».

Για την Παρασκευή (13-02-2026), ένα από τα φαβορί θεωρείται ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, Good job Nicky.

Σχετικά με τις εκπλήξεις αυτής της βραδιάς, το show θα αναλάβει η Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni.

Και αυτή τη φορά, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί καθαρά από τις ψήφους των τηλεθεατών.