Γιώργος Καπουτζίδης για Κωστή Μαραβέγια στο The Voice: «Σας φοβίζει η παρουσία του, έχει κερδίσει τρεις φορές»

Θερμά υποδέχτηκαν οι κριτές, οι διαγωνιζόμενοι, το κοινό και ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουζίδης, τον Κωστή Μαραβέγια στο σημερινό (13.12.2025) επεισόδιο του The Voice, ο οποίος αντικατέστησε για απόψε την Έλενα Παπαρίζου που νοσηλεύεται λόγω προβλήματος υγείας.

Η Έλενα Παπαρίζου, η μοναδική γυναίκα κριτής του φετινού The Voice, απουσίαζε από τα γυρίσματα της εκπομπής, αφού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο τα τελευταία 24ωρα. Μάλιστα, ο Γιώργος Καπουτζίδης έσπευσε από την πρώτη στιγμή να ενημερώσει το τηλεοπτικό κοινό, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Στην θέση της λοιπόν, πήγε ένας… παλιός γνώριμος του σόου, και δεν είναι άλλος από τον τραγουδιστή Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος επίσης έχει υπάρξει κριτής της εκπομπής στο παρελθόν.

Οι υπόλοιποι 3 κριτές της εκπομπής, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Μαζωνάκης υποδέχτηκαν με χαμόγελα και απέραντο χιούμορ τον Κωστή Μαραβέγια στην τέταρτη χαρακτηριστική κόκκινη καρέκλα, κάνοντας, φυσικά, και τα σχόλιά τους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, αναφερόμενος στις προηγούμενες χρονιές του σόου, τις οποίες μεγάλος νικητής είχε αναδειχθεί ο Κωστής Μαραβέγιας, ρώτησε τους 3 κριτές: «Σας φοβίζει η παρουσία του Μαραβέγια; – Έχει κερδίσει τρεις φορές». Τότε ο Χρήστος Μάστορας απάντησε: «Αν επηρεάσει τόσο, έχω αρχίσει να ξενερώνω, ναι. Αν κερδίσει η Έλενα θα θεωρηθεί άκυρο».

Ο Κωστής Μαραβέγιας μάλιστα σχολίασε για την εμφάνισή του στο παιχνίδι: «Στο παιχνίδι την διαφορά κάνει ο αναπληρωματικός γιατί δεν μπορεί να παίζει πάντα η βασική 5αδα», με τον Χρήστο Μάστορα ξανά να του λέει: «Είσαι βασικότερος των βασικών εσύ, δεν είσαι παγκίτης, είσαι παλαίμαχος».

Σε ερώτηση για το αν «φοβάται» τον Κωστή Μαραβέγια που… επέστρεψε, ο φίλος και κουμπάρος του, Πάνος Μουζουράκης είπε: «Σκοπός μου είναι φέτος να κερδίσω τρίτη συνεχόμενη χρονιά, να τον ισοφαρίσω και να με συνταξιοδοτήσουν. Να πάρω τα τρία, και τώρα μπορεί αυτή η νίκη να χρεωθεί στον Μαραβέγια, να πάμε 4 – 2 και να μείνω κι άλλο».

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Καπουτζίδης του είπε: «Εσύ είσαι ο πιο χαρούμενος που είναι εδώ ο Κωστής» με τον τραγουδιστή να απαντά με απόλυτο χιούμορ: «Η νίκη είναι σαν τη Νίκη της Σαμοθράκης….αχ Κωστή μου», με τους κριτές και το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Έλενα Παπαρίζου ήταν σε πρόβες για το «The Voice» κι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και πόνους στο στομάχι. Μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των νοτίων προαστίων, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της. Η κατάσταση της είναι πλέον σταθερή και στο πλευρό της βρίσκονται όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025) η εκπομπή «Live News» μετέφερε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας της δημοφιλούς ερμηνεύτριας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται ακόμα υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να κάνουν διάφορες εξετάσεις προκειμένου να βρεθεί το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί και είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο.