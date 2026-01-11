Γιώργος Καραντώνης: Ποιος είναι ο Gio Kay του Instagram που μπαίνει στο Survivor και φέρνει τα πάνω – κάτω

Το «Survivor» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και πριν ακόμα ξεκινήσει κάποιοι παίκτες έχουν ξεχωρίσει! Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Καραντώνης, ο οποίος έχει γίνει viral στα social media, εξαιτίας των βίντεο που ανεβάζει, που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο Γιώργος Καραντώνης ή αλλιώς Gio Kay, που είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, θα αγωνίζεται «Survivor», με την ομάδα των «Αθηναίων».

Μπορεί ο αμερικανικός τρόπος ζωής να… κυλά στο αίμα του, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο τρόπος που μιλάει τον έχει κάνει σίγουρα να ξεχωρίσει, καθώς συνδυάζει στην ίδια πρόταση ελληνικές και αγγλικές λέξεις.

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον Γιώργο Καραντώνη

Γεννήθηκε πριν από 28 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει μεγαλώσει με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον.

Γεννήθηκε πριν από 28 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει μεγαλώσει με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον. Δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects. Παράλληλα, είναι content creator και media personality, ενώ ετοιμάζει για την Ελλάδα το «Hustle House».

Διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Επίσης, αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη.

Επίσης, ο Γιώργος Καραντώνης είναι viral για τα memes του και έχει γίνει ειδικό βίντεο για εκείνον στο Luben.

Γιώργος Καραντώνης: Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στα project που προσφέρω εδώ στην Ελλάδα

Λίγες ημέρες πριν φύγει για το «Survivor», ο Gio Kay είχε μιλήσει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό» και είχε αναφερθεί στη μεγάλη αγάπη του για την αρχαία Ελλάδα και τους φιλοσόφους, αναφέροντας ότι ξεχωρίζει τον Αριστοτέλη που ήταν δάσκαλος του Μέγα Αλεξάνδρου.

«Έχω πάρει πολύ έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα, από τους φιλόσοφους. Ξεχωρίζω και θέλω να μοιάσω στον Αριστοτέλη. Είναι ο καθηγητής του Μέγα Αλέξανδρου. Πολλοί με ρωτάνε πώς να βγάλουν λεφτά και τους λέω “πάνε δούλεψε”. Πρέπει να μου πεις τι θέλεις, τι έχεις πάθος, γιατί χωρίς πάθος, δεν θα αγαπάς αυτό που κάνεις και δεν θα το κάνεις καλά. Έχω κάθε μέρα εκατοντάδες μηνύματα ότι τους άλλαξα τη ζωή. Έχω και αρνητικά μηνύματα από εκείνους που δεν μπορούν να κάνουν όσα έχω κάνει εγώ», ανέφερε ο Γιώργος Καραντώνης.

«Είμαι από το Νιου Τζέρσεϊ. Είναι πολύ σαν την Ελλάδα. Έχουμε τη θάλασσα, έχουμε την πόλη, χιονίζει, έχει ωραίο ήλιο», δήλωσε ο Gio Kay, προσθέτοντας: «Είμαι entrepreneur. Είμαι παραγωγός και πιο πολύ μπίζνες τώρα. Ήμουν παραγωγός, ηχολήπτης, dj, ανοίξαμε στούντιο. Όλοι φεύγουν από την πατρίδα, εγώ επέστρεψα όμως».

Επίσης ο νέος παίκτης του «Survivor» δήλωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με την τηλεόραση!

«Θα έκανα τηλεόραση, εννοείται. Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στα project που προσφέρω εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να με δουν και να περιμένουν έναν τράπερ, έναν κακό, πονηρό απατεώνα. Δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Τα projects που προσφέρω εγώ είναι το μέλλον της τηλεόρασης, όπως το Hustle House. Είναι το πρώτο ραπ ριάλιτι σόου. Εκεί μέσα δεν υπάρχουν βρισιές.

Υπάρχει μόνο εξέλιξη. Μαθαίνουμε στα παιδιά, τους φτιάχνουμε σαν καλλιτέχνες, τους βάζουμε σε μία βίλα και βγαίνουν σούπερ σταρ. Η νοοτροπία σου είναι τα πάντα. Πρέπει να σκεφτείς. Θέλω τα νέα παιδιά να διαβάζουν βιβλία, να έχουν αυτή την ώθηση μέσα τους, να καταφέρουν κάτι, να βρουν το όραμά τους», ανέφερε o Gio Kay στην ίδια συνέντευξη.